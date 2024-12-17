"Это огромный узел": в бригаде ВСУ рассказали, куда может пойти враг после Великой Новоселки

Вражеские войска давят на Времовском направлении, которое находится на стыке трех областей. Военный Богдан Петренко предупредил, что РФ может открыть себе путь сразу в нескольких направлениях.

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17 декабря аналитики DeepState сообщили, что на Времевском направлении самая сложная ситуация — в районе поселка Великая Новоселка. Там российские оккупанты пытаются отрезать Макаровку и зайти в Сторожевое. Деталями в эфире телемарафона поделился начальник отделения коммуникаций 48-й отдельной артиллерийской бригады Богдан Петренко.

О Великой Новоселке — с 0:51

"Мы понимаем, что это огромный узел, открывающий им возможности для дальнейшего наступления в нескольких направлениях", — отметил он.

Военный уточнил, что речь идет как о направлении на север Донецкой области в сторону Покровска, так и на запад — в сторону Запорожской области. В общем Времевское направление находится на стыке трех регионов.

"Не исключено, что россияне имеют в своих планах заход также и в Днепропетровскую область — с целью давления на Украину или с целью захвата в целом", — заявил Петренко.

По его словам, тактика преимущественно неизменна — враг воюет малыми штурмами. Оккупантов подвозят колоннами на безопасное расстояние, а оттуда пехота отправляется в серую зону и пытается продвигаться к украинским опорным пунктам с целью их уничтожения и захвата. На всех этих этапах ВС РФ несет потери.

Также на фронте фиксируют применение Россией тактики механизированных штурмов, но к ней враг прибегает редко. Предположил, что Москва больше ценит машины, чем людей. Используют захватчики и другой транспорт для продвижения, но обычно такие случаи имеют один финал — летальный. Результата это не дает, однако позволяет создавать картинку, что ВС РФ зашли в определенный населенный пункт.

Напомним, в ОТГ "Луганск" сообщили, что российские захватчики не оставляют попыток захватить стратегически важный город Торецк.

В ОСГВ "Хортица" проинформировали, что ВСУ пришлось тактически отступать с отдельных позиций.