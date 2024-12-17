Угроза окружения под Курахово: аналитики показали позиции ВС РФ (карта, видео)

В DeepState сообщили о "критической ситуации" в районе Макаровки. Военнослужащий "Офицер" показал на карте фактическое положение на юге "Кураховского мешка".

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ВС РФ продолжают срезать Времовский выступ. Силы обороны рискуют оказаться в окружении. Об этом 17 декабря сообщили в DeepState.

Аналитики сообщили, что самая сложная ситуация в районе Великой Новоселки — на отрезке Макаровка-Благодатное-Сторожевое. После оккупации поселка Благодатное российские оккупанты продолжают штурмы между селами Сторожово и Макаровка. Последний населенный пункт враг рассчитывает отрезать, ведь захватить его ему не удается.

Кроме того, фиксируются попытки и зайти в само Сторожевое. ВС РФ стремятся там занять позиции и закрепиться.

"Все движения направлены на оцепление Великой Новоселки, перекрытие логистики и со временем оккупации поселка", — отметили в DeepState.

Несколько дней назад враг совершил накат на село Новый Комар, в результате которого ему удалось "засесть в селе". Однако на сегодня, по оценке аналитиков, "наиболее критическая ситуация разворачивается вокруг Макаровки". Отмечается, что участок усиливают вместо выставления "значительно более важных приоритетов".

"На видео позиция врага между Сторожевым и Макаровкой. И она там не одна", — добавили в публикации.

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" опубликовал карту, которая иллюстрирует фактическое положение на юге "Кураховского мешка". Он отметил, что несколько дней назад по дороге от села Сухие Ялы оккупанты штурмовали село Зеленовка.

"Поэтому между этими двумя населенными пунктами красная зона, соответственно ЛБЗ имеет вот такой вид", — добавил военнослужащий.

Фактическая линия боестолкновения по оценке "Офицера" Фото: Офицер+ / Telegram

Что говорит командование

В самом свежем на момент публикации материала отчете Генерального штаба ВСУ говорится, что на Времовском направлении зафиксировали пять вражеских атак. Бои шли в районах Константинопольского, Сухих Ялов, Сторожевого, Новоселки и Новодаровки.

"До сих пор продолжается одно боестолкновение", — отметили в Генштабе.

Напомним, пресс-секретарь ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова сообщила, что ВС РФ не прекращают попыток захватить город Торецк в Донецкой области. Враг теряет много живой силы, продолжаются напряженные городские бои.

В ОСГВ "Хортица" 17 декабря проинформировали, что ВС РФ активизировали штурмы на нескольких участках. Некоторые укрытия Сил обороны были разрушены и защитникам пришлось отступать.