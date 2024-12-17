Загроза оточення під Кураховим: аналітики показали позиції ЗС РФ (карта, відео)

У DeepState повідомили про "критичну ситуацію" в районі Макарівки. Військовослужбовець "Офіцер" показав на мапі фактичне становище на півдні "Курахівського мішка".

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ЗС РФ продовжують зрізати Времівський виступ. Сили оборони ризикують опинитись в оточенні. Про це 17 грудня повідомили у DeepState.

Аналітики повідомили, що найскладніша ситуація в районі Великої Новосілки — на відтинку Макарівка-Благодатне-Сторожове. Після окупації селища Благодатне російські окупанти продовжують штурми між селами Сторожове та Макарівка. Останній населений пункт ворог розраховує відрізати, адже захопити його йому не вдається.

Окрім того, фіксуються спроби й зайти в саме Сторожове. ЗС РФ прагнуть там зайняти позиції та закріпитися.

"Всі рухи направлені на огортання Великої Новосілки, перекриття логістики та з часом окупації селища", — наголосили у DeepState.

Декілька днів тому ворог здійснив накат на село Новий Комар, в результаті якого йому вдалося "засісти в селі". Однак на сьогодні, за оцінкою аналітиків, "найбільш критична ситуація розгортається навколо Макарівки". Зазначається, що ділянку посилюють замість виставлення "значно важливіших пріоритетів".

"На відео позиція ворога між Сторожовим та Макарівкою. І вона там не одна", — додали у публікації.

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" опублікував мапу, яка ілюструє фактичне становище на півдні "Курахівського мішка". Він зауважив, що декілька днів дому дорогою від села Сухі Яли окупанти штурмували село Зеленівка.

"Тому між цими двома населеними пунктами червона зона, відповідно ЛБЗ має ось такий вигляд", — додав військовослужбовець.

Фактична лінія боєзіткнення за оцінкою "Офіцера" Фото: Офіцер+ / Telegram

Що каже командування

У найсвіжішому на момент публікації матеріалу звіті Генерального штабу ЗСУ йдеться, що на Времівському напрямку зафіксували п’ять ворожих атак. Бої точились в районах Костянтинопольського, Сухих Ялів, Сторожового, Новосілки та Новодарівки.

"Дотепер триває одне боєзіткнення", — зауважили в Генштабі.

Нагадаємо, речниця ОТГ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова повідомила, що ЗС РФ не припиняють спроб захопити місто Торецьк на Донеччині. Ворог втрачає багато живої сили, тривають напружені міські бої.

В ОСГВ "Хортиця" 17 грудня проінформували, що ЗС РФ активізували штурми на кількох ділянках. Деякі укриття Сил оборони були зруйновані і захисникам довелося відступати.