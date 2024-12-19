На Дніпропетровщині знайшли мертвим журналіста та військового Андрія Нікітіна: що відомо

Тіло Андрія Нікітіна було знайдено у четвер, 19 грудня. Чоловіка кілька діб розшукували небайдужі разом із правоохоронцями та кінологами.

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Журналіста та бійця 233-го окремого батальйону територіальної оборони Дніпра Андрія Нікітіна знайшли мертвим. Про це 19 грудня повідомила його сестра Тетяна Латай.

"Андрія з нами більше немає. Дату і час похорону повідомлю пізніше", — написала жінка, подякувавши кінологам, поліцейським та всім небайдужим людям, хто долучався до пошуку.

Наразі обставини трагедії невідомі.

Про зникнення брата Тетяна Латай повідомляла 15 грудня. За її словами, 12 грудня чоловік пішов з дому батьків у селі Башмачка й після цього на зв’язок вже не виходив.

Андрій Нікітін

Андрій Нікітін працював у низці медіа Дніпра, зокрема на телеканалі "Відкритий". Влітку 2024 року долучився до 233 окремого батальйону ТРО, який наразі боронить державу на Запорізькому напрямку.

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