На Днепропетровщине нашли мертвым журналиста и военного Андрея Никитина: что известно

Тело Андрея Никитина было найдено в четверг, 19 декабря. Мужчину несколько суток разыскивали неравнодушные вместе с правоохранителями и кинологами.

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Журналиста и бойца 233-го отдельного батальона территориальной обороны Днепра Андрея Никитина нашли мертвым. Об этом 19 декабря сообщила его сестра Татьяна Латай.

"Андрея с нами больше нет. Дату и время похорон сообщу позже", — написала женщина, поблагодарив кинологов, полицейских и всех неравнодушных людей, кто участвовал в поиске.

На данный момент обстоятельства трагедии неизвестны.

Об исчезновении брата Татьяна Латай сообщала 15 декабря. По ее словам, 12 декабря мужчина ушел из дома родителей в селе Башмачка и после этого на связь уже не выходил.

Андрей Никитин

Андрей Никитин работал в ряде медиа Днепра, в частности на телеканале "Відкритий". Летом 2024 года присоединился к 233 отдельному батальону ТРО, который сейчас защищает государство на Запорожском направлении.

Напомним, в июне после почти двух недель пребывания в больнице умер известный общественный деятель из Днепра, военный Денис Капитуров. В гражданской жизни он режиссировал клипы и мечтал снимать кино.

20 ноября стало известно о гибели на фронте актера и защитника Петра Великого. Он сыграл более 35 ролей и был ведущим художником сцены в Черниговском областном академическом музыкально-драматическом театре.

11 декабря стало известно о гибели на передовой режиссера монтажа "Реальной истории" и военного Олега Сарело. Полгода назад он присоединился к 72 ОМБр.