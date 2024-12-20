РФ масовано атакувала балістикою Київ: у столиці пожежі, є потерпілі

Кореспонденти Фокусу у Києві чули щонайменше вісім потужних вибухів, більшість з яких лунали після того, як Повітряні сили ЗСУ повідомляли про швидкісні цілі у напрямку столиці. Для масованих ударів по столиці ворог, за даними моніторингових каналів, застосував ракети "Іскандер-М"/KN-23 та "Кинджал".

Related video

Вранці 20 грудня російські окупаційні війська ракетами вдарили по Києву. Фокус зібрав усю інформацію, що відома про ворожий обстріл на даний час.

Близько 6:40 на території всієї країни оголосили повітряну тривогу через зліт МіГ-31К.

А вже о 7-й ранку кореспонденти Фокусу повідомили про перші вибухи у столиці.

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко запевнив, що у місті працює ППО. А вже через кілька хвилин кореспонденти Фокусу повідомили про повторні потужні вибухи у столиці.

Водночас Повітряні сили ЗСУ кілька разів попереджали про швидкісні цілі, які рухались у напрямку Києва. Після кожного з попереджень від ПС ЗСУ кореспонденти Фокусу повідомляли про нові звуки вибухів у столиці.

Вже о 7:21 міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про перші наслідки ворожої атаки.

"У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків ракети палають авто. Екстрені служби прямують на місце", — написав Кличко.

Він уточнив, що на місце події була викликана бригада швидкої допомоги, а в КМВА зазначили, що дані щодо потерпілих уточнюються.

Крім того, у Дніпровському районі столиці зафіксовано падіння ще одних уламків в недобудову.

Вже о пів на 8 мер Києва повідомив про першого постраждалого.

"Один потерпілий у Голосіївському районі. Медики надають допомогу на місці", — написав Кличко.

Згодом він повідомив про ще одного постраждалого, якого госпіталізували.

Крім того, за інформацією від екстрених служб, уламки впали на дах будинку в Дніпровському районі, а також здійнялась пожежа в Соломʼянському районі Києва. О 7:42 мер Віталій Клічко повідомив про ще одного потерпілого у Голосіївському районі.

За даними моніторингових каналів, ворог застосував щонайменше 5 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 з Брянської області та дві аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал", випущені з винищувачів МіГ-31К.

Нагадаємо, пізно ввечері 19 грудня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу, внаслідок чого було розтрощено житловий будинок.

Надвечір 18 грудня російські окупаційні війська завдали артилерійських ударів поблизу села Циркуни у Харківській області.