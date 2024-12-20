РФ массированно атаковала баллистикой Киев: в столице пожары, есть пострадавшие

Корреспонденты Фокуса в Киеве слышали по меньшей мере восемь мощных взрывов, большинство из которых раздавались после того, как Воздушные силы ВСУ сообщали о скоростных целях в направлении столицы. Для массированных ударов по столице враг, по данным мониторинговых каналов, применил ракеты "Искандер-М"/KN-23 и "Кинжал".

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Утром 20 декабря российские оккупационные войска ракетами ударили по Киеву. Фокус собрал всю информацию, которая известна о вражеском обстреле в настоящее время.

Около 6:40 на территории всей страны объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К.

А уже в 7 утра корреспонденты Фокуса сообщили о первых взрывах в столице.

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко заверил, что в городе работает ПВО. А уже через несколько минут корреспонденты Фокуса сообщили о повторных мощных взрывах в столице.

В то же время Воздушные силы ВСУ несколько раз предупреждали о скоростных целях, которые двигались в направлении Киева. После каждого из предупреждений от ВС ВСУ корреспонденты Фокуса сообщали о новых звуках взрывов в столице.

Уже в 7:21 городской голова Киева Виталий Кличко сообщил о первых последствиях вражеской атаки.

"В Голосеевском районе в результате падения обломков ракеты горят авто. Экстренные службы направляются на место", — написал Кличко.

Он уточнил, что на место происшествия была вызвана бригада скорой помощи, а в КГГА отметили, что данные по пострадавшим уточняются.

Кроме того, в Днепровском районе столицы зафиксировано падение еще одних обломков в недострой.

Уже в половине 8 мэр Киева сообщил о первом пострадавшем.

"Один пострадавший в Голосеевском районе. Медики оказывают помощь на месте", — написал Кличко.

Впоследствии он сообщил о еще одном пострадавшем, которого госпитализировали.

Кроме того, по информации от экстренных служб, обломки упали на крышу дома в Днепровском районе, а также поднялся пожар в Соломенском районе Киева. В 7:42 мэр Виталий Кличко сообщил о еще одном пострадавшем в Голосеевском районе.

По данным мониторинговых каналов, враг применил не менее 5 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 из Брянской области и две аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", выпущенные с истребителей МиГ-31К.

Напомним, поздно вечером 19 декабря российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, в результате чего был разбит жилой дом.

К вечеру 18 декабря российские оккупационные войска нанесли артиллерийские удары вблизи села Циркуны в Харьковской области.