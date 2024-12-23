"За ляпаси не осудіть": росіяни провели "експрес-допит" австралійця, з'явилась реакція (відео)

Окупанти зафільмували, як російською допитували полоненого іноземця та били його по голові. Ситуацію прокоментували у МЗС Австралії та прем'єр-міністр країни Ентоні Албанізі.

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Російські джерела поширили відео з австралійцем, якого захопили в полон на сході України. Чоловіка, який назвався Оскаром Дженкінсом грубо допитали російською мовою та били по голові, бо він не розумів деяких слів. Першим кадри опублікував пропагандист Олександр Сладков 22 грудня.

"Наші біолога спіймали з Австралії. Точніше студента, точніше просто вчителя з Австралії та України. Перше відео – за ляпаси наших не осудіть, це експрес-допит називається, нам в училищі викладали таку штуку (…) Сподіваюся, у хлопця все буде нормально, суд, каторга, все, як належить", — написав Сладков.

На відео видно, що руки іноземця зв’язали чимось, схожим на армований скотч. Він одягнений у військову форму, а його обличчя брудне. На запитання росіян відповідає англійською та українською.

"Я австралієць", — заявляє чоловік.

У відповідь на грубі запитання, поєднані з ударами по голові, він пояснює, що йому 32 роки. Іноземець представився Оскаром Дженкінсом і розповів, що живе в Австралії та Україні. З його слів, працює вчителем, а у зоні бойових дій опинився як солдат.

Дженкінс повідомив окупантам, що працював 9 років у Китаї та нині навчається в Австралії, вчить там біологію. Він заявив, що хоче допомагати Україні та перебуває поблизу Краматорська. У відповідь на запитання про гроші австралієць згадав "ПриватБанк", після уточнення про долари посміявся. Автор відео припустив, що йдеться про зарплатню у війську в гривнях.

У The Guardian 23 грудня повідомили, що в Австралії вже перевіряють справжність відео та деталі щодо чоловіка, який б’є ймовірного громадянина країни. Австралійський прем'єр-міністр Ентоні Албанізі наголосив, що росЗМІ іноді поширюють фейки. Уряд працює над тим, щоб встановити усі факти.

"Ми знаємо, що росіяни часто поширюють інформацію, яка не відповідає дійсності. Тому наше посольство в Москві працює", — зауважив він.

Албанізі запевнив, що Австралія "завжди піклується" про своїх громадян. Водночас в.о. міністра закордонних справ країни Марк Дрейфус повідомив, що МЗС закликає Москву повністю дотримуватись зобов’язань відповідно до міжнародного права.

"Нашим безпосереднім пріоритетом є розуміння того, де знаходиться пан Дженкінс, і підтвердження його добробуту. Ми надаємо консульську підтримку родині пана Дженкінса. Я повторюю чітку пораду уряду всім австралійцям — не подорожувати до України", — заявив Дрейфус.

Журналісти відшукали профілі Дженкінса у соцмережах. Ймовірно, у 2017 році він біг крос у Гонконзі у футболці зі слоганом "Go Vegan". У 2023 він опублікував відео на YouTube, в якому розповів про просування веганства серед людей.

На LinkedIn знайшли ймовірний профіль Дженкінса, який не містить жодної фотографії з його обличчям. Однак на аватарку він поставив зображення з написом "Vegan Ukraine". Там він зареєстрований як консультант з маркетингу та університетський викладач. Його досвід включає роботу викладачем у Тяньцзінському сучасному професійно-технічному коледжі в Китаї, вчителем іноземної мови в іншій китайській школі та на кількох інших посадах у Мельбурні.

Союз українських організацій Австралії висловив стурбованість станом здоров'я Дженкінса.

"Жахливо, що молода людина, яка вирішила допомогти Україні протистояти незаконному і беззаконному вторгненню, зараз перебуває в руках російських окупаційних військ. Як австралійці, ми повинні зробити все, що в наших силах, щоб забезпечити звільнення Оскара", — заявили у федерації.

Нагадаємо, у ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що РФ виношує план щодо наступу на півдні. За оцінкою інсайдерів, ворожі війська більше готові до спроби просування в Херсонській області, ніж в Запорізькій.

Оператори 425 ОББС розбили колону автотранспорту ЗС РФ на Покровському напрямку. Окупанти намагались штурмувати українські позиції на "Жигулях".