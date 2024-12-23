"За оплеухи не обессудьте": россияне провели "экспресс-допрос" австралийца, появилась реакция (видео)

Оккупанты сняли, как на русском допрашивали пленного иностранца и били его по голове. Ситуацию прокомментировали в МИД Австралии и премьер-министр страны Энтони Албанизи.

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Российские источники распространили видео с австралийцем, которого захватили в плен на востоке Украины. Мужчину, который назвался Оскаром Дженкинсом грубо допросили на русском языке и били по голове, потому что он не понимал некоторых слов. Первым кадры опубликовал пропагандист Александр Сладков 22 декабря.

"Наши биолога поймали из Австралии. Точнее студента, точнее просто учителя из Австралии и Украины. Первое видео — за оплеухи наших не обессудьте, это экспресс-опрос называется, нам в училище преподавали такую штуку (…) Надеюсь, у парня все будет нормально, суд, каторга, все, как положено", — написал Сладков.

На видео видно, что руки иностранца связали чем-то, похожим на армированный скотч. Он одет в военную форму, а его лицо грязное. На вопросы россиян отвечает на английском и украинском.

"Я австралиец", — заявляет мужчина.

В ответ на грубые вопросы, соединенные с ударами по голове, он объясняет, что ему 32 года. Иностранец представился Оскаром Дженкинсом и рассказал, что живет в Австралии и Украине. По его словам, работает учителем, а в зоне боевых действий оказался как солдат.

Дженкинс сообщил оккупантам, что работал 9 лет в Китае и сейчас учится в Австралии, учит там биологию. Он заявил, что хочет помогать Украине и находится вблизи Краматорска. В ответ на вопрос о деньгах австралиец вспомнил "ПриватБанк", после уточнения о долларах посмеялся. Автор видео предположил, что речь идет о зарплате в армии в гривнах.

В The Guardian 23 декабря сообщили, что в Австралии уже проверяют подлинность видео и детали относительно мужчины, который бьет вероятного гражданина страны. Австралийский премьер-министр Энтони Албанизи отметил, что росСМИ иногда распространяют фейки. Правительство работает над тем, чтобы установить все факты.

"Мы знаем, что россияне часто распространяют информацию, которая не соответствует действительности. Поэтому наше посольство в Москве работает", — отметил он.

Албанизи заверил, что Австралия "всегда заботится" о своих гражданах. В то же время и.о. министра иностранных дел страны Марк Дрейфус сообщил, что МИД призывает Москву полностью соблюдать обязательства в соответствии с международным правом.

"Нашим непосредственным приоритетом является понимание того, где находится господин Дженкинс, и подтверждение его благополучия. Мы оказываем консульскую поддержку семье господина Дженкинса. Я повторяю четкий совет правительства всем австралийцам — не путешествовать в Украину", — заявил Дрейфус.

Журналисты отыскали профили Дженкинса в соцсетях. Вероятно, в 2017 году он бежал кросс в Гонконге в футболке со слоганом "Go Vegan". В 2023 году он опубликовал видео на YouTube, в котором рассказал о продвижении веганства среди людей.

На LinkedIn нашли предполагаемый профиль Дженкинса, который не содержит ни одной фотографии с его лицом. Однако на аватарку он поставил изображение с надписью "Vegan Ukraine". Там он зарегистрирован как консультант по маркетингу и университетский преподаватель. Его опыт включает работу преподавателем в Тяньцзинском современном профессионально-техническом колледже в Китае, учителем иностранного языка в другой китайской школе и на нескольких других должностях в Мельбурне.

Союз украинских организаций Австралии выразил обеспокоенность состоянием здоровья Дженкинса.

"Ужасно, что молодой человек, который решил помочь Украине противостоять незаконному и беззаконному вторжению, сейчас находится в руках российских оккупационных войск. Как австралийцы, мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы обеспечить освобождение Оскара", — заявили в федерации.

Напомним, в СМИ со ссылкой на источники сообщили, что РФ вынашивает план по наступлению на юге. По оценке инсайдеров, вражеские войска больше готовы к попытке продвижения в Херсонской области, чем в Запорожской.

Операторы 425 ОББС разбили колонну автотранспорта ВС РФ на Покровском направлении. Оккупанты пытались штурмовать украинские позиции на "Жигулях".