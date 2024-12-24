"Аліменти гарантую": чоловіки в Україні шукають вагітних жінок, щоб уникнути мобілізації

Якщо жінка погоджується записати незнайомця батьком своєї дитини, їй можуть заплатити до 2 тисяч доларів.

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Для того, аби уникнути мобілізації та мати можливість виїхати на законних підставах за кордон, чоловіки в Україні шукають вагітних жінок, які погодяться вказати їх батьком новонародженої дитини. Про це пише "ТСН.ua".

Зокрема, на одному з інтернет-ресурсів користувач залишив наступне оголошення: "Шукаю самотню вагітну дівчину, жінку, яка запише дитину на моє прізвище. Перша допомога, а потім аліменти гарантую".

Журналісти уточнили, що за таку послугу деякі з чоловіків пропонують заплатити від 1 до 2 тисяч доларів.

Як йдеться у матеріалі, часто такі чоловіки прямо пишуть вагітним жінкам, що є ухилянтами, які хочуть скористатись відстрочкою при наявності трьох дітей та виїхати за кордон.

Крім того, про початок такої зацікавленості з боку клієнтів кажуть деякі з адвокатів.

Водночас юрист Роман Сімутін, який спеціалізується зокрема і в питаннях мобілізації, підкреслив, що такі пропозиції мають ознаки незаконних угод, за які обидві сторони можуть понести кримінальну відповідальність.

"Тут можуть вбачатись ознаки замаху на ухилення від мобілізації. Але якщо жодна сторона не буде розповідати про це, то доведення — вкрай непроста справа", — сказав Смутін.

За його словами якщо військовозобов’язаний подасть до ТЦК документи про таку дитину, то це може кваліфікуватись як закінчений склад злочину.

"Але є ще один важливий нюанс. Довести чи спростувати батьківство можна за допомогою ДНК-експертизи. Взяти ДНК-зразок у людини без її згоди в таких випадках неможливо", — зазначив Смутін.

Крім того, за словами юриста, є ще низка ризиків у подібних угодах:

жінка, яка записує батьком дитини певного чоловіка, має законне право подати позов щодо стягнення аліментів;

дитина у майбутньому зможе претендувати на все або частку майна чоловіка, який юридично є її батьком;

у разі доведеності злочину дії жінки можуть кваліфікуватись як співучасть в ухиленні від мобілізації військовозобов’язаного.

Смутін наголосив, що особливо за співучасть в ухиленні від мобілізації все частіше суди карають реальними термінами ув’язнення.

Нагадаємо, 23 грудня голова Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич заявив, що закон про мобілізацію можуть змінити.

У цей же день нардеп від "Слуги Народу" Федір Веніславський пояснив, як у 2025 році зміниться система ТЦК.