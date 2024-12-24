"Алименты гарантирую": мужчины в Украине ищут беременных женщин, чтобы избежать мобилизации

Если женщина соглашается записать незнакомца отцом своего ребенка, ей могут заплатить до 2 тысяч долларов.

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Для того, чтобы избежать мобилизации и иметь возможность выехать на законных основаниях за границу, мужчины в Украине ищут беременных женщин, которые согласятся указать их отцом новорожденного ребенка. Об этом пишет "ТСН.ua".

В частности, на одном из интернет-ресурсов пользователь оставил следующее объявление: "Ищу одинокую беременную девушку, женщину, которая запишет ребенка на мою фамилию. Первая помощь, а потом алименты гарантирую".

Журналисты уточнили, что за такую услугу некоторые из мужчин предлагают заплатить от 1 до 2 тысяч долларов.

Как говорится в материале, часто такие мужчины прямо пишут беременным женщинам, что являются уклонистами, которые хотят воспользоваться отсрочкой при наличии трех детей и выехать за границу.

Кроме того, о начале такой заинтересованности со стороны клиентов говорят некоторые из адвокатов.

В то же время юрист Роман Симутин, который специализируется в том числе и в вопросах мобилизации, подчеркнул, что такие предложения имеют признаки незаконных сделок, за которые обе стороны могут понести уголовную ответственность.

"Здесь могут усматриваться признаки покушения на уклонение от мобилизации. Но если ни одна сторона не будет рассказывать об этом, то доказывание — крайне непростое дело", — сказал Смутин.

По его словам если военнообязанный подаст в ТЦК документы о таком ребенке, то это может квалифицироваться как законченный состав преступления.

"Но есть еще один важный нюанс. Доказать или опровергнуть отцовство можно с помощью ДНК-экспертизы. Взять ДНК-образец у человека без его согласия в таких случаях невозможно", — отметил Смутин.

Кроме того, по словам юриста, есть еще ряд рисков в подобных сделках:

женщина, которая записывает отцом ребенка определенного мужчину, имеет законное право подать иск о взыскании алиментов;

ребенок в будущем сможет претендовать на все или часть имущества мужчины, который юридически является его отцом;

в случае доказанности преступления действия женщины могут квалифицироваться как соучастие в уклонении от мобилизации военнообязанного.

Смутин отметил, что особенно за соучастие в уклонении от мобилизации все чаще суды наказывают реальными сроками заключения.

Напомним, 23 декабря председатель Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич заявил, что закон о мобилизации могут изменить.

В этот же день нардеп от "Слуги Народа" Федор Вениславский объяснил, как в 2025 году изменится система ТЦК.