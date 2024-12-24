"Одержимі помстою": Україна в майбутньому може розв'язати війну проти РФ, — Кулеба (відео)

За словами Дмитра Кулеби, якщо Україна залишиться незадоволеною результатами мирних переговорів, то майбутні покоління політиків можуть прийти до влади з реваншистськими настроями.

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Єдиним способом утримати Україну від реваншистських настроїв та розв'язання війни з Росією у майбутньому є вступ до НАТО. Про це в інтерв'ю Kyiv Independent заявив колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Я передбачаю, що протягом десяти років в Україні можуть з'явитись політики і політичні сили, це може звучати не логічно, але вони будуть одержимі помстою. І єдиний спосіб утримати Україну від розв'язання війни з Росією — це прийняти її до НАТО, щоб вона була зв'язана юридичними зобов'язаннями не наражати своїх союзників ризику війни з Росією", — сказав Кулеба.

Він підкреслив, що такий розвиток сценарію можливий за умови, якщо Україна залишиться незадоволеною результатами мирних переговорів.

"НАТО — це єдиний спосіб остаточно завершити війну та запобігти майбутнім війнам", — наголосив Кулеба.

Ексміністр пояснив, що майбутнє покоління українських політиків зосередиться на відбудові країни після війни, однак через покоління до влади можуть прийти люди з реваншистськими настроями.

"Відвоювати території, змусити Росію нарешті заплатити… Коли ми піднімемося з колін економічно, ви будете бачити, як ці аргументи розігруватимуть у внутрішній політиці", — зазначив Кулеба.

Водночас, за його словами, припинення вогню можна досягти й без вступу України до НАТО, але це не означатиме остаточного завершення війни.

Нагадаємо, 20 грудня Дмитро Кулеба показав, як його собаки злякалися ракетного удару РФ по Києву.

29 листопада Кулеба заявив, що наразі в України немає засобів та інструментів, щоб "перевернути ситуацію та змінити траєкторію подій, які зараз відбуваються".