"Одержимые местью": Украина в будущем может развязать войну против РФ, — Кулеба (видео)

По словам Дмитрия Кулебы, если Украина останется недовольной результатами мирных переговоров, то будущие поколения политиков могут прийти к власти с реваншистскими настроениями.

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Единственным способом удержать Украину от реваншистских настроений и развязывания войны с Россией в будущем является вступление в НАТО. Об этом в интервью Kyiv Independent заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Я предполагаю, что в течение десяти лет в Украине могут появиться политики и политические силы, это может звучать не логично, но они будут одержимы местью. И единственный способ удержать Украину от развязывания войны с Россией — это принять ее в НАТО, чтобы она была связана юридическими обязательствами не подвергать своих союзников риску войны с Россией", — сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что такое развитие сценария возможно при условии, если Украина останется недовольной результатами мирных переговоров.

"НАТО — это единственный способ окончательно завершить войну и предотвратить будущие войны", — подчеркнул Кулеба.

Экс-министр объяснил, что будущее поколение украинских политиков сосредоточится на восстановлении страны после войны, однако через поколение к власти могут прийти люди с реваншистскими настроениями.

"Отвоевать территории, заставить Россию наконец заплатить... Когда мы поднимемся с колен экономически, вы будете видеть, как эти аргументы будут разыгрывать во внутренней политике", — отметил Кулеба.

В то же время, по его словам, прекращение огня можно достичь и без вступления Украины в НАТО, но это не будет означать окончательного завершения войны.

Напомним, 20 декабря Дмитрий Кулеба показал, как его собаки испугались ракетного удара РФ по Киеву.

29 ноября Кулеба заявил, что сейчас у Украины нет средств и инструментов, чтобы "перевернуть ситуацию и изменить траекторию событий, которые сейчас происходят".