Мав глушити Patriot: чому в РФ не "довели до пуття" унікальний Іл-76ПП, — експерти

На думку фахівців, Іл-76ПП виявився монструозною розробкою, нездатною виконувати своє головне завдання зі встановлення перешкод. Річ у тім, що розробникам так і не вдалося домогтися стабільної роботи внутрішнього обладнання.

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У російському Іркутську на території колишнього навчального аеродрому розпочалася утилізація унікального літака Іл-76ПП, який за радянських часів створювався для постановки потужних радіоелектронних перешкод, здатних "глушити" РЛС західних ЗРК, як-от Patriot. Цей літак, який опинився на зберіганні з 1993 року, так і не досяг серійного виробництва. Про те, чому Іл-76ПП спіткала така доля, розповіли оглядачі Defense Express.

Іл-76ПП був створений у середині 1980-х років на базі транспортного літака Іл-76МД. Роботи проводилися на АНТК ім. Берієва в Таганрозі. Основним завданням літака мала стати постановка потужних радіоелектронних перешкод, що вимагало встановлення унікального комплексу РЕБ під назвою "Ландыш". Цей самий комплекс раніше використовувався на літаках Су-24МП, побудованих у кількості всього 12 одиниць.

Для забезпечення роботи системи "Ландыш" на Іл-76ПП було потрібне встановлення додаткових джерел живлення. На літаку розмістили два генератори на базі авіаційних двигунів АИ-24ВТ. Однак навіть це не забезпечувало стабільної роботи апаратури.

Основні характеристики Іл-76ПП

Головною проблемою стала електромагнітна несумісність обладнання літака і комплексу "Ландыш". Контейнери з апаратурою РЕБ, що встановлювалися на закінченнях крил, створювали перешкоди для інших систем літака, що унеможливлювало виконання основного завдання.

"Іншими словами — Іл-76ПП виявився монструозною і водночас нефункціональною розробкою, нездатною виконувати своє головне завдання, тож 1993 року цей літак було поставлено на зберігання на території згаданого вище навчального аеродрому в Іркутську", — підсумували оглядачі.

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