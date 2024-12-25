Должен был глушить Patriot: почему в РФ не "довели до ума" уникальный Ил-76ПП, — эксперты

По мнению специалистов, Ил-76ПП оказался монструозной разработкой, неспособной выполнять свою главную задачу по установке помех. Дело в том, что разработчикам так и не удалось добиться стабильной работы внутреннего оборудования.

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В российском Иркутске на территории бывшего учебного аэродрома началась утилизация уникального самолета Ил-76ПП, который в советское время создавался для постановки мощных радиоэлектронных помех, способных "глушить" РЛС западных ЗРК, таких как Patriot. Этот самолет, который оказался на хранении с 1993 года, так и не достиг серийного производства. О том, почему Ил-76ПП постигла такая участь, рассказали обозреватели Defense Express.

Ил-76ПП был создан в середине 1980-х годов на базе транспортного самолета Ил-76МД. Работы проводились на АНТК им. Бериева в Таганроге. Основной задачей самолета должна была стать постановка мощных радиоэлектронных помех, что требовало установки уникального комплекса РЭБ под названием "Ландыш". Этот же комплекс ранее использовался на самолетах Су-24МП, построенных в количестве всего 12 единиц.

Для обеспечения работы "Ландыша" на Ил-76ПП требовалась установка дополнительных источников питания. На самолете разместили два генератора на базе авиационных двигателей АИ-24ВТ. Однако даже это не обеспечивало стабильной работы аппаратуры.

Основные характеристики Ил-76ПП

Главной проблемой стала электромагнитная несовместимость оборудования самолета и комплекса "Ландыш". Контейнеры с аппаратурой РЭБ, устанавливавшиеся на законцовках крыльев, создавали помехи для других систем самолета, что делало невозможным выполнение основной задачи.

"Иными словами — Ил-76ПП оказался монструозной и одновременно нефункциональной разработкой, неспособной выполнять свою главную задачу, поэтому в 1993 году этот самолет был поставлен на хранение на территории упомянутого выше учебного аэродрома в Иркутске", — подытожили обозреватели.

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