Секретна фабрика в РФ нарощує випуск дронів і підтримує вторгнення, — CNN

За словами експерта-криміналіста Олексія Степанюка, якщо дрон із термобаричною боєголовкою потрапить до приміщення, його руйнівна сила буде набагато вищою, ніж в осколкового боєприпасу.

Related video

За останні пів року російські обстріли українських міст дронами зросли з 400 у травні до більш ніж 2400 у листопаді. Тільки за грудень було вже 1700. Про це пише CNN.

У міру ескалації вторгнення російських військ з'являється все більше подробиць про розширення секретного заводу в Особливій економічній зоні Алабуга, Татарстан.

За даними джерел журналістів, завод зараз виробляє тисячі дронів-приманок, розроблених для того, щоб створити навантаження на українську ППО. Супутникові знімки та опитані експерти говорять про те, що дві нові будівлі з'явилися на цій території, а рівень безпеки підвищили.

Оборонна промисловість Росії, згідно з нещодавніми оцінками Міноборони Німеччини, випереджає Європейський союз за випуском зброї та боєприпасів у чотири рази.

Спочатку контракт на випуск дронів Shahed-136 або "Герань-2" до вересня 2025 року розраховували на 6 000 дронів, але тепер, судячи з усього, цю норму вже виконано. За минулий рік Алабуга випустила 2738 "шахедів", а за перші дев'ять місяців 2024 року ця кількість збільшилася більш ніж удвічі — за період із січня до вересня виготовили 5760 безпілотників іранського типу, згідно з джерелами журналістів в українській розвідці.

Вашингтонський аналітичний центр Institute for Science and International Security, який відстежує події в Алабузі з 2022 року, оцінює, що 6000 дронів виробили з випередженням на рік.

Важливо

24 стволи і стріляє картеччю: солдати РФ придумали новий засіб для боротьби з дронами (відео)

"Вони рухаються швидко, і ви бачите це у всіх галузях військового виробництва Росії, — зазначив Девід Олбрайт, колишній інспектор ООН з озброєнь, який заснував інститут. — Вони не виробляють високотехнологічних речей, вони імпортують те, що їм потрібно для цього, але вони можуть збільшити виробництво того, що простіше виготовити, і дрони в принципі не такі вже й складні".

Імовірно, з минулого літа в Алабузі виробляють низькотехнологічні несправжні дрони, повідомили журналістам джерела в українській військовій розвідці. Дрони-фальшивки "Гербера" зроблені з фанери й пінопласту та імітують характерну трикутну форму "шахеда".

"Російські військові досить швидко виявили, що українські ППО цілком здатні збивати більшість "шахедів", — сказав Семюел Бендетт, радник CNA, некомерційної дослідницької організації зі штату Вірджинія. За його словами, Росії потрібно безліч хибних цілей.

10 000 "Гербер" планують випустити до кінця 2024 року — майже вдвічі більше за "шахедів". Виробництво "Гербер" оцінюють у 10 разів дешевше, ніж виробництво "шахедів", повідомили джерела.

Наслідки обстрілів "шахедами"

Юрій Чумак, один із добровольців мобільних груп, який за своїм цивільним родом занять працює у Верховному суді, сказав, що на радарі неможливо відрізнити справжні дрони від хибних, але багато хто з БПЛА, що наближаються, здаються беззбройними.

"Якщо ми бачимо дрон на карті або на власні очі, ми намагаємося збити його… дешево або дорого", — сказав він CNN. За його оцінками, якщо Росія запустить 150 дронів за ніч, то тільки 20-30 із них будуть справжніми.

Термобаричні дрони: руйнівна сила вища, ніж в осколкових боєприпасів

Є також свідчення того, що Росія почала випробовувати термобаричні боєголовки, вибухова хвиля яких є потужнішою та руйнівнішою. Наприкінці жовтня Київський науково-дослідний інститут судової експертизи повідомив, що в уламках російських дронів іранського типу виявив сліди термобаричних боєприпасів, також відомих як вакуумні бомби.

"Якщо він потрапляє в замкнутий простір, тобто в приміщенні, його руйнівна сила там набагато вища, ніж в осколкового боєприпасу", — пояснив головний експерт-криміналіст Олексій Степанюк.

Джерело в українських оборонних відомствах повідомило, що останнім часом були випадки, коли "необхідно було збивати безпілотники за допомогою сучасних зенітно-ракетних систем".

У червні 2023 року Рада національної безпеки США опублікувала супутниковий знімок комплексу і визначила дві будівлі як залучені у виробництві БПЛА. Згідно з внутрішніми документами, Алабуга була основним джерелом, яке виробило і поставило безпілотники Shahed російським військовим.

З березня по вересень на території російського заводу дронів з'явилися дві нові будівлі — і площа збільшилася на 55%, згідно з аналізом супутникових знімків.

Існуючі та нещодавно побудовані будівлі

Після атаки українських дронів OSINT-аналітики виявили сітку на даху всіх будівель, імовірно, це "антидронні" клітини, призначені для захисту об'єкта, що вказує на стурбованість у РФ, що росте.

У період із вересня 2023 року по червень 2024 року 34 китайські компанії "співпрацювали" з Алабугою, підписавши контракти на загальну суму близько 700 мільйонів юанів (96 млн доларів), повідомили джерела в українській військовій розвідці. Ці компанії постачали деталі та матеріали, виробниче обладнання для виробництва БПЛА, а одна навіть надала обладнання для глушіння для захисту Алабуги від атак безпілотників.

В основі безпілотника Gerbera — китайський прототип від компанії Skywalker Technology, яка також постачає "комплекти" для складання, згідно з джерелами. Початковий контракт на 2000 комплектів був підписаний у травні, а Skywalker запропонувала поставити ще 8000 у липні.

Нагадаємо, що "Залізний купол" не допоможе захистити Європу від російських ракет не вийде, про це 27 грудня заявили представники НАТО.

Також повідомлялося, що 27 грудня окупанти вийшли до траси з Покровська на Дніпро.