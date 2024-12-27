Секретная фабрика в РФ наращивает выпуск дронов и поддерживает вторжение, — CNN

По словам эксперта-криминалиста Алексея Степанюка, если дрон с термобарической боеголовкой попадет в помещение, его разрушительная сила будет гораздо выше, чем у осколочного боеприпаса.

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За последние полгода российские обстрелы украинских городов дронами возросли с 400 в мае до более чем 2400 в ноябре. Только за декабрь было уже 1700. Об этом пишет CNN.

По мере эскалации вторжения российских войск появляется все больше подробностей о расширении секретного завода в Особой экономической зоне Алабуга, Татарстан.

По данным источников журналистов, завод сейчас производит тысячи дронов-приманок, разработанных для того, чтобы создать нагрузку на украинскую ПВО. Спутниковые снимки и опрошенные эксперты говорят о том, что два новых здания появились на этой территории, а уровень безопасности повысили.

Оборонная промышленность России, согласно недавним оценкам Минобороны Германии, опережает Европейский союз по выпуску оружия и боеприпасов в четыре раза.

Поначалу контракт на выпуск дронов Shahed-136 или "Герань-2" до сентября 2025 года рассчитывался на 6 000 дронов, но теперь, судя по всему, эта норма уже выполнена. За прошлый год Алабуга выпустила 2738 "шахедов", а за первые девять месяцев 2024 года это число увеличилось более чем вдвое — за период с января по сентябрь произвели 5760 беспилотников иранского типа, согласно источникам журналистов в украинской разведке.

Вашингтонский аналитический центр Institute for Science and International Security, отслеживающий события в Алабуге с 2022 года, оценивает, что 6000 дронов произвели с опережением на год.

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"Они движутся быстро, и вы видите это во всех отраслях военного производства России, — отметил Дэвид Олбрайт, бывший инспектор ООН по вооружениям, основавший институт. — Они не производят высокотехнологичных вещей, они импортируют то, что им нужно для этого, но они могут увеличить производство того, что проще изготовить, и дроны в принципе не так уж и сложны".

Вероятно, с прошлого лета в Алабуге производят низкотехнологичные ложные дроны, сообщили журналистам источники в украинской военной разведке. Дроны-фальшивки "Гербера" сделаны из фанеры и пенопласта и имитируют характерную треугольную форму "шахеда".

"Российские военные довольно быстро обнаружили, что украинские ПВО вполне способны сбивать большинство "шахедов", — сказал Сэмюэл Бендетт, советник CNA, некоммерческой исследовательской организации из штата Вирджиния. По его словам, России нужно множество ложных целей.

10 000 "Гербер" планируют выпустить к концу 2024 года — почти вдвое больше "шахедов". Производство "Гербер" оценивается в 10 раз дешевле, чем производство "шахедов", сообщили источники.

Последствия обстрелов "шахедами"

Юрий Чумак, один из добровольцев мобильных групп, который по своему гражданскому роду занятий работает в Верховном суде, сказал, что на радаре невозможно отличить настоящие дроны от ложных, но многие из приближающихся БПЛА кажутся безоружными.

"Если мы видим дрон на карте или своими глазами, мы пытаемся сбить его… дешево или дорого", — сказал он CNN. По его оценкам, если Россия запустит 150 дронов за ночь, то только 20–30 из них будут настоящими.

Термобарические дроны: разрушительная сила выше, чем у осколочных боеприпасов

Есть также свидетельства того, что Россия начала испытывать термобарические боеголовки, взрывная волна которых более мощная и разрушительная. В конце октября Киевский научно-исследовательский институт судебной экспертизы сообщил, что в обломках российских дронов иранского типа обнаружил следы термобарических боеприпасов, также известных как вакуумные бомбы.

"Если он попадает в замкнутое пространство, то есть в помещении, его разрушительная сила там гораздо выше, чем у осколочного боеприпаса", — объяснил главный эксперт-криминалист Алексей Степанюк.

Источник в украинских оборонных ведомствах сообщил, что в последнее время были случаи, когда "необходимо было сбивать беспилотники с помощью современных зенитно-ракетных систем".

В июне 2023 года Совет национальной безопасности США опубликовал спутниковый снимок комплекса и определил два здания как задействованные в производстве БПЛА. Согласно внутренним документам, Алабуга была основным источником, который произвел и поставил беспилотники Shahed российским военным.

С марта по сентябрь на территории российского завода дронов появились два новых здания — и площадь увеличилась на 55%, согласно анализу спутниковых снимков.

Существующие и недавно построенные здания

После атаки украинских дронов OSINT-аналитики обнаружили сетку на крыше всех зданий, вероятно, это "антидронные" клетки, предназначенные для защиты объекта, что указывает на растущую обеспокоенность в РФ.

В период с сентября 2023 года по июнь 2024 года 34 китайские компании "сотрудничали" с Alabuga, подписав контракты на общую сумму около 700 миллионов юаней (96 млн долларов), сообщили источники в украинской военной разведке. Эти компании поставляли детали и материалы, производственное оборудование для производства БПЛА, а одна даже предоставила оборудование для глушения для защиты Алабуги от атак беспилотников.

В основе беспилотника Gerbera — китайский прототип от компании Skywalker Technology, которая также поставляет "комплекты" для сборки, согласно источникам. Первоначальный контракт на 2000 комплектов был подписан в мае, а Skywalker предложила поставить еще 8000 в июле.

Напомним, что "Железный купол" не поможет защитить Европу от российских ракет не выйдет, об этом 27 декабря заявили представители НАТО.

Также сообщалось, что 27 декабря оккупанты вышли к трассе из Покровска на Днепр.