"Железный купол" не поможет: почему защитить Европу от российских ракет не выйдет, — НАТО

Генерал Пьер Вандье убежден, что если у России есть средства наносить удары по Европе на глубине 2000 км, то НАТО должно быть способно дать адекватный ответ.

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Идея создания мощной противоракетной обороны в Европе для защиты от российских баллистических ракет остается под вопросом. Даже создание условного "Железного купола" по примеру Израиля не сможет обеспечить надежной защиты или предотвращения агрессии из-за масштабов континента и ограничений технологий. Об этом заявил главнокомандующий сил НАТО по вопросам трансформации генерал Пьер Вандье в интервью Defense News.

По мнению военачальника, даже мощная система ПРО не сможет обеспечить надежной защиты или предотвращения агрессии. Единственным реальным решением является развитие дальнобойных ударных возможностей, способных обеспечить адекватное сдерживание. И для НАТО такая ситуация поднимает вопрос баланса между сдерживанием и защитой.

"Вы видели ограничения "Железного купола" в Израиле. Учитывая размеры Европы, идея избавиться от угрозы путем создания европейского "Железного купола" просто невыполнима", — считает Вандье .

По словам генерала, эффективное сдерживание требует зеркальных мер, и оно заключается в способности оказать давление на противника до того, как он решится на агрессию. Исходя из этого, если, например, у РФ есть средства наносить удары по Европе на глубине 2000 км, то НАТО должно быть способно дать адекватный ответ.

Завершая свою мысль Вандье сравнил европейский подход к текущим вызовам с поведением динозавров, которые, заметив дым вулканов, не осознают приближения катастрофы.

"Большинство европейцев травоядные, они думают, что травы достаточно, чтобы прокормиться. Это не так. Нам нужно быть более бдительными и инвестировать, потому что речь идет не только о производстве большего количества снарядов для поддержки Украины", — отметил генерал, обращаясь к представителям промышленности и политическим лидерам.

Комментируя слова Вандье обозреватели Defense Express отметили, что Россия официально вышла из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности еще в 2019 году, а нарушения этого соглашения были зафиксированы еще в 2014 году.

В свою очередь Европа на протяжении длительного времени не предпринимала серьезных шагов для адаптации к новой реальности. Лишь в последние годы начали появляться инициативы, такие как заказ Германией израильской системы Arrow 3 и запуск проекта European Long-Strike Approach (ELSA) по созданию дальнобойных ракет.

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Ранее сообщалось, что Франция изучает возможность разработки новой баллистической ракеты средней дальности, способной поражать цели на расстоянии свыше 1000 км. Решение стало реакцией на использование Россией так называемой ракеты "Орешник".