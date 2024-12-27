"Туман війни зберігається": оточення Макарівки не було, — Defense Express (відео)

Аналітик Сергій Згурець заявив, що часом джерело, до якого є певна довіра, може "суттєво викривити" ситуацію. З його слів, українці іноді потрапляють у "пастки інформаційного поля".

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Оточення села Макарівка у Донецькій області відбувалось лише на онлайн-мапі поля бойових дій. Про це 27 грудня в прямому ефірі "Еспресо" заявив аналітик Defense Express Сергій Згурець.

Сергій Згурець про DeepState і Макарівку — з 2:34

Він пояснив, що війна в Україні має новий компонент — надмірну відкритість, пов’язану з широким використанням соцмереж. До цього жодна війна або воєнний конфлікт не мали такої OSINT-аналітики та інформаційної частини.

"Умовно кажучи, зараз можна за $30 купити доступи до певних ділянок фронту через супутникові знімки, здійснювати аналіз, контролювати соціальні мережі. Таким чином формувати картину поля бою, чим власне займаються наші й ворожі OSINTери", — зазначив експерт.

З його слів, з одного боку ситуація на фронті стає завдяки цьому достатньо прозорою й зрозумілою. Однак реальний стан справ на кожній ділянці залежить від багатьох факторів: як там воюють, які сили зосереджено, які позиції утримують тощо. Супутникові знімки та соцмережі повної картини не дають.

"Туман війни в будь-якому разі зберігається і часом одне джерело, яке має гарні поширення або гарні резонанси у медійному середовищі, може суттєво викривити ту чи іншу ситуацію, яка формується на конкретній ділянці фронту", — підкреслив Згурець.

Він зауважив, що Макарівка насправді в оточенні не перебувала.

"На карті DeepState було показано, що цей населений пункт оточений. А потім було пояснення від людей, які коментували цю ситуацію. Говорили про те, що дійсно противник там заходить групами, в будь-якому разі оточення насправді не відбулося. Наші підрозділи звідти були виведені", — повідомив аналітик.

Він наголосив, що інформаційне поле того дня було сформоване саме навколо мапи від DeepState.

"Часом ми потрапляємо в пастки такого інформаційного поля, яке часто не відповідає реальній ситуації на полі бою", — додав Згурець.

Нагадаємо, про повне оточення Макарівки також повідомляв офіцер "Алекс".

Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин спростовував інформацію про оточення села.