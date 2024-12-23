Можливе оточення ЗСУ на Времівському напрямку: в Силах оборони відреагували

Відповідно до інформації аналітиків, ЗС РФ наступали на Времівському напрямку та Сили оборони ризикували опинитись в оточенні. Однак військові спростували цю інформацію, зазначивши, що ліквідують окупантів та ворожу техніку.

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Наразі ситуація на Времівському напрямку складна. Декілька днів ЗС РФ проводять більш ніж 40 штурмових дій на добу. Однак говорити про можливе оточення українських військ не можна, розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в коментарі "Укрінформу".

"Зараз на Времівському напрямку вже декілька днів поспіль понад 40 штурмових дій проводить ворог: вчора – 47, сьогодні — 44. Він намагається обійти Новосілку зі східного флангу і навіть з півночі. Водночас Сили оборони півдня знають про ці наміри, ведуть активну оборону, проводять стабілізаційні заходи, і тому говорити наразі про якесь оточення рано", — розповів Владислав Волошин.

За словами речника, російські війська зазнають великих втрат. Сили оборони щодоби ліквідують приблизно 200 окупантів та десятки одиниць ворожої техніки. Зокрема, 22 грудня було знищено 8 танків і до півтора десятка броньованих машин, а 23 грудня — 4 танки та до 5 бойових броньованих машин.

"Наші захисники знищують їхні сили, які намагаються вклинитися в нашу оборону, там, де можна, проводять активні бойові дії щодо відновлення своїх позицій", — додав речник.

Ситуація на Времівському напрямку: що відомо

Нагадаємо, 17 грудня аналітики DeepState повідомляли, що ЗС РФ продовжують зрізати Времівський виступ, а Сили оборони ризикують опинитись в оточенні. Найскладніша ситуація була в районі Великої Новосілки — на відрізку Макарівка–Благодатне–Сторожове. Окупанти продовжували штурми між селами Макарівка та Сторожове, в останній населений пункт ЗС намагаються зайти, зайняти позиції та закріпитись.

Пізніше, 21 грудня DeepState опублікували карту, згідно якої ЗСУ опинилися у складній ситуації в селі Макарівка на півдні від Великої Новосілки. З карти вбачається, що котел навколо позицій захисників у цьому районі, ймовірно, закрився.

У звіті Генерального штабу 23 грудня повідомлялось, що протягом минулої доби зафіксовано 234 бойових зіткнення. У відомстві зазначали, що на Времівському напрямку ЗС РФ здійснили 44 штурми українських позицій в районах Великої Новосілки, Костянтинопільського, Янтарного, Успенівки, Розливу, Роздольного, Новосілки, Благодатного, Времівки та у напрямку населеного пункту Багатир. Під час відбиття штурмів воїни, зокрема, знищили 1 танк та 2 ББМ противника, ще 3 танки та 1 ББМ — пошкоджено.

Нагадаємо, російські окупаційні війська утворили так званий "Успенівський мішок" у Донецькій області, вийти з якого змогли не всі українські військовослужбовці. Пізніше командування ОСУВ "Хортиця" спростувало цю інформацію, підкресливши, що дії українських військ були заздалегідь сплановані, щоб уникнути подібної ситуації.