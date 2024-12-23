Возможное окружение ВСУ на Времовском направлении: в Силах обороны отреагировали

Согласно информации аналитиков, ВС РФ наступали на Времовском направлении и Силы обороны рисковали оказаться в окружении. Однако военные опровергли эту информацию, отметив, что ликвидируют оккупантов и вражескую технику.

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Сейчас ситуация на Времовском направлении сложная. Несколько дней ВС РФ проводят более 40 штурмовых действий в сутки. Однако говорить о возможном окружении украинских войск нельзя, рассказал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин в комментарии "Укринформу".

"Сейчас на Времовском направлении уже несколько дней подряд более 40 штурмовых действий проводит враг: вчера — 47, сегодня — 44. Он пытается обойти Новоселку с восточного фланга и даже с севера. В то же время Силы обороны юга знают об этих намерениях, ведут активную оборону, проводят стабилизационные мероприятия, и поэтому говорить пока о каком-то окружении рано", — рассказал Владислав Волошин.

По словам спикера, российские войска несут большие потери. Силы обороны ежесуточно ликвидируют около 200 оккупантов и десятки единиц вражеской техники. В частности, 22 декабря было уничтожено 8 танков и до полутора десятков бронированных машин, а 23 декабря — 4 танка и до 5 боевых бронированных машин.

"Наши защитники уничтожают их силы, которые пытаются вклиниться в нашу оборону, там, где можно, проводят активные боевые действия по восстановлению своих позиций", — добавил спикер.

Ситуация на Времовском направлении: что известно

Напомним, 17 декабря аналитики DeepState сообщали, что ВС РФ продолжают срезать Времовский выступ, а Силы обороны рискуют оказаться в окружении. Самая сложная ситуация была в районе Большой Новоселки — на отрезке Макаровка-Благодатное-Сторожевое. Оккупанты продолжали штурмы между селами Макаровка и Сторожевое, в последний населенный пункт ВС пытаются зайти, занять позиции и закрепиться.

Позже, 21 декабря DeepState опубликовали карту, согласно которой ВСУ оказались в сложной ситуации в селе Макаровка к югу от Большой Новоселки. Из карты следует, что котел вокруг позиций защитников в этом районе, вероятно, закрылся.

В отчете Генерального штаба 23 декабря сообщалось, что за прошедшие сутки зафиксировано 234 боевых столкновения. В ведомстве отмечали, что на Времовском направлении ВС РФ совершил 44 штурма украинских позиций в районах Большой Новоселки, Константинопольского, Янтарного, Успеновки, Разлива, Раздольного, Новоселки, Благодатного, Времовки и в направлении населенного пункта Багатир. При отражении штурмов воины, в частности, уничтожили 1 танк и 2 ББМ противника, еще 3 танка и 1 ББМ — повреждены.

Напомним, российские оккупационные войска образовали так называемый "Успеновский мешок" в Донецкой области, выйти из которого смогли не все украинские военнослужащие. Позже командование ОСУВ "Хортица" опровергло эту информацию, подчеркнув, что действия украинских войск были заранее спланированы, чтобы избежать подобной ситуации.