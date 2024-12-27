"Туман войны сохраняется": окружения Макаровки не было, — Defense Express (видео)

Аналитик Сергей Згурец заявил, что порой источник, к которому есть определенное доверие, может "существенно исказить" ситуацию. По его словам, украинцы иногда попадают в "ловушки информационного поля".

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Окружение села Макаровка в Донецкой области происходило только на онлайн-карте поля боевых действий. Об этом 27 декабря в прямом эфире "Еспресо" заявил аналитик Defense Express Сергей Згурец.

Сергей Згурец о DeepState и Макаровке — с 2:34

Он пояснил, что война в Украине имеет новый компонент — чрезмерную открытость, связанную с широким использованием соцсетей. До этого ни одна война или военный конфликт не имели такой OSINT-аналитики и информационной части.

"Условно говоря, сейчас можно за $30 купить доступы к определенным участкам фронта через спутниковые снимки, осуществлять анализ, контролировать социальные сети. Таким образом формировать картину поля боя, чем собственно занимаются наши и вражеские OSINTеры", — отметил эксперт.

По его словам, с одной стороны ситуация на фронте становится благодаря этому достаточно прозрачной и понятной. Однако реальное положение дел на каждом участке зависит от многих факторов: как там воюют, какие силы сосредоточены, какие позиции удерживают и тому подобное. Спутниковые снимки и соцсети полной картины не дают.

"Туман войны в любом случае сохраняется и порой один источник, который имеет хорошие распространения или хорошие резонансы в медийной среде, может существенно исказить ту или иную ситуацию, которая формируется на конкретном участке фронта", — подчеркнул Згурец.

Он отметил, что Макаровка на самом деле в окружении не находилась.

"На карте DeepState было показано, что этот населенный пункт окружен. А потом было объяснение от людей, которые комментировали эту ситуацию. Говорили о том, что действительно противник там заходит группами, в любом случае окружения на самом деле не произошло. Наши подразделения оттуда были выведены", — сообщил аналитик.

Он отметил, что информационное поле в тот день было сформировано именно вокруг карты от DeepState.

"Порой мы попадаем в ловушки такого информационного поля, которое часто не соответствует реальной ситуации на поле боя", — добавил Згурец.

Напомним, о полном окружении Макаровки также сообщал офицер "Алекс".

Представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин опровергал информацию об окружении села.