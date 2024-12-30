Ракети TOW і шведські ПТРК AT-4: що отримає Україна з термінового постачання від США на $1,25 млрд

До нового пакета увійшли: боєприпаси для HIMARS, артилерійські боєприпаси калібру 155-мм і 105-мм, боєприпаси класу "повітря-земля", протитанкові американські системи Javelin і шведські ПТРК AT-4, ракети з трубчастим пуском, оптичним наведенням і дротовим відстеженням TOW, осколкові гранати.

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У межах термінових постачань військової допомоги Україні, про що оголосив президент США Джо Байден 26 вересня, Сполучені Штати передадуть Києву необхідне озброєння та обладнання. Про це йдеться на сайті Державного департаменту США.

Додаткову допомогу, надану в рамках повноважень президента США із запасів Міноборони, оцінюють у 1,25 млрд доларів.

Шведський ПТРК AT4

Військова допомога від США:

боєприпаси для систем протидії БПЛА (c-UAS);

боєприпаси для протиповітряної оборони;

боєприпаси для ракетних систем HIMARS;

артилерійські боєприпаси калібру 155-мм і 105-мм;

боєприпаси класу "повітря-земля";

протитанкові системи Javelin і шведські ПТРК AT-4;

ракети з трубчастим пуском, оптичним наведенням і дротовим відстеженням TOW;

боєприпаси для зброї, що обслуговується екіпажем, і осколкові гранати;

обладнання та боєприпаси для підриву;

засоби зв'язку, навчання, програмне забезпечення, одяг та індивідуальне спорядження;

запасні частини;

допоміжне обладнання;

навчання і транспорт.

"Сполучені Штати та понад 50 країн єдині в тому, щоб забезпечити Україну можливостями, необхідними для захисту від російської агресії", — йдеться в публікації.

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На сайті Білого дому президент Джо Байден також повідомив, що загальна вартість постачання складе майже 2,5 млрд доларів. Голова держави доручив своїй адміністрації надати Україні якомога більшу військову допомогу до закінчення свого терміну повноважень, серед іншого передбачено виведення старого американського обладнання зі складів Пентагону та швидка доставлення на поле бою в Україні. Згодом оборонно-промислова база США буде відновлена, але вже модернізованою зброєю.

Нагадаємо, що у РФ атаковано нафтопровід "Дружба", у російських джерелах повідомили про удар дроном-ракетою "Пекло".

Також повідомлялося, що Ізраїль уперше застосував у бою систему ПРО THAAD. Ця батарея стала важливим доповненням до наявної багаторівневої системи протиракетної оборони Ізраїлю — комплексів David's Sling і Arrow 2.