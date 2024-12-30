Ракеты TOW и шведские ПТРК AT-4: что получит Украина из срочных поставок от США на $1,25 млрд

В новый пакет вошли: боеприпасы для HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибра 155-мм и 105-мм, боеприпасы класса "воздух-земля", противотанковые американские системы Javelin и шведские ПТРК AT-4, ракеты с трубчатым пуском, оптическим наведением и проводным отслеживанием TOW, осколочные гранаты.

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В рамках срочных поставок военной помощи Украине, о чем объявил президент США Джо Байден 26 сентября, Соединенные Штаты передадут Киеву необходимое вооружение и оборудование. Об этом говорится на сайте Государственного департамента США.

Дополнительная помощь, предоставленная в рамках полномочий президента США из запасов Минобороны, оценивается в 1,25 млрд долларов.

Шведский ПТРК AT4

Военная помощь от США включает в себя:

боеприпасы для систем противодействия БПЛА (c-UAS);

боеприпасы для противовоздушной обороны;

боеприпасы для ракетных систем HIMARS;

артиллерийские боеприпасы калибра 155-мм и 105-мм;

боеприпасы класса "воздух-земля";

противотанковые системы Javelin и шведские ПТРК AT-4;

ракеты с трубчатым пуском, оптическим наведением и проводным отслеживанием TOW;

боеприпасы для обслуживаемого экипажем оружия и осколочные гранаты;

оборудование и боеприпасы для подрыва;

средства связи, обучение, программное обеспечение, одежда и индивидуальное снаряжение;

запасные части;

вспомогательное оборудование;

обучение и транспорт.

"Соединенные Штаты и более 50 стран едины в том, чтобы обеспечить Украину возможностями, необходимыми для защиты от российской агрессии", — говорится в публикации.

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На сайте Белого дома президент Джо Байден также сообщил, что общая стоимость поставок составит почти 2,5 млрд долларов. Глава государства поручил своей администрации оказать Украине как можно большую военную помощь до окончания своего срока полномочий, среди прочего предусмотрен вывод старого американского оборудования со складов Пентагона и быстрая доставка на поле боя в Украине. Впоследствии оборонно-промышленная база США будет восстановлена, но уже модернизированным оружием.

Напомним, что в РФ атакован нефтепровод "Дружба", в российских источниках сообщили об ударе дроном-ракетой "Пекло".

Также сообщалось, что Израиль впервые применил в бою систему ПРО THAAD. Эта батарея стала важным дополнением к существующей многоуровневой системе противоракетной обороны Израиля — комплексам David's Sling и Arrow 2.