"Сильний козир": Зеленський пояснив, як використовує Курську операцію у перемовинах (відео)

За словами президента України, захід ЗСУ в Курську область перевернув усе сприйняття воєнних дій, адже влітку 2024 вже починали лунати тези про те, що Україна нібито програє війну.

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Країни Глобального Півдня вважали армію РФ непереможною, проте операція Збройних сил України в Курській області перевернула їх уявлення. Про це в інтерв'ю "ТСН" заявив президент України Володимир Зеленський.

Інтерв'ю Володиимра Зеленського

"Курськ дуже сильний козир. У всіх переговорах. Особливо з країнами, які для нас дуже важливі. Особливо з країнами Глобального Півдня. Я ніколи не думав, що на них це мало б великий вплив. На них це сильно вплинуло", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що для країн Глобального Півдня Росія була "непереможною", але тепер українські захисники понад чотири місяці контролюють частину російської території. А росіяни збільшують контингент і нічого не можуть зробити.

За словами президента України, спецслужби РФ повідомили розвідкам країн Глобального Півдня, що за два місяці росіяни окупують Суми, але цього не сталось, а навпаки ЗСУ зайшли на територію Росії.

"Навіть спрацював фактор із тим, що вони взяли північнокорейський контингент. Куди вони його направили? Саме туди, знову ж таки. Я вважаю, що це їхня тактична помилка — бажаю їх їм побільше", — наголосив Зеленський.

За його словами, влітку 2024 у світі та у деяких країнах Європи почали лунати тези про те, що Україна програє війну.

"Курська операція перевернула все", — пояснив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський сподівається на особисту зустріч з новообораним 47 президентом США Дональдом Трампом після його інавгурації.

У цьому ж інтерв'ю Володимир Зеленський заявив, що РФ збиралась окупувати три великих міста.