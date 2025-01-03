"Сильный козырь": Зеленский объяснил, как использует Курскую операцию в переговорах (видео)

По словам президента Украины, заход ВСУ в Курскую область перевернул все восприятие военных действий, ведь летом 2024 года уже начинали звучать тезисы о том, что Украина якобы проигрывает войну.

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Страны Глобального Юга считали армию РФ непобедимой, однако операция Вооруженных сил Украины в Курской области перевернула их представление. Об этом в интервью "ТСН" заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Интервью Владимира Зеленского

"Курск очень сильный козырь. Во всех переговорах. Особенно со странами, которые для нас очень важны. Особенно со странами Глобального Юга. Я никогда не думал, что на них это имело бы большое влияние. На них это сильно повлияло", — сказал Зеленский.

Он отметил, что для стран Глобального Юга Россия была "непобедимой", но теперь украинские защитники более четырех месяцев контролируют часть российской территории. А россияне увеличивают контингент и ничего не могут сделать.

По словам президента Украины, спецслужбы РФ сообщили разведкам стран Глобального Юга, что за два месяца россияне оккупируют Сумы, но этого не произошло, а наоборот ВСУ зашли на территорию России.

"Даже сработал фактор с тем, что они взяли северокорейский контингент. Куда они его направили? Именно туда, опять же. Я считаю, что это их тактическая ошибка — желаю их им побольше", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, летом 2024 года в мире и в некоторых странах Европы начали звучать тезисы о том, что Украина проигрывает войну.

"Курская операция перевернула все", — пояснил Зеленский.

Напомним, Зеленский надеется на личную встречу с новоизбранным 47 президентом США Дональдом Трампом после его инаугурации.

В этом же интервью Владимир Зеленский заявил, что РФ собиралась оккупировать три крупных города.