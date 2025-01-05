Раптовий наступ у Курській області: у РФ повідомляють про рух ЗСУ на північний схід від Суджі

Активні бої, за словами ексрадника губернатора Курської області Романа Альохіна, почалися біля села Велике Солдатське. Зараз туди просуваються трали розмінування, танки та інша бронетехніка. Українське командування не підтверджувало початок нового наступу.

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Українська армія могла піти в наступ на північний схід від Суджі Курської області Росії, у напрямку села Велике Солдатське. Про це розповів російський волонтер, ексрадник губернатора Курської області Роман Альохін.

"Судячи з ситуації в районі Суджі, почався наступ противника, про який ми говорили раніше. Почався він від Суджі в бік Великого Солдатського, хоча ми вважали цей напрямок найскладнішим для противника", — зауважив він.

Район атаки в Курській області ЗСУ щільно накрили засобами РЕБ

За даними Альохіна, у наступі задіяні трали розмінування, танки та інша бронетехніка. Район атаки ЗСУ щільно накрили засобами РЕБ, тому багато російських дронів виявилися марними.

Інші російські мілітарі-пабліки пишуть про скупчення української піхоти на Курському напрямку і наступ біля хутора Бердин уздовж траси 38К-004. Також атаковано російські позиції в селі Пушкарне на річці Конопелька. Наразі невідомо, наскільки масштабною стала атака і які сили були задіяні.

Українські військові чиновники поки що не підтверджували дані про початок нового наступу.

Понад тиждень тому Z-канали писали про підготовку ЗСУ до нового великого наступу на початку січня в Курській, Бєлгородській або Брянській областях. Атаку готували через похолодання і промерзання землі для кращого руху техніки. Зараз у Суджі мороз до мінус 5 і без опадів. Судячи з прогнозів погоди, з 7 січня в регіоні очікується потепління і дощі.

Нагадаємо, 2 січня ЗСУ завдали високоточного удару по командному пункту ЗС РФ у Мар'їно Курської області. Російська сторона тоді стверджувала, що прильоти були по "виключно мирних об'єктах".

Агентство The Associated Press з посиланням на кількох українських військових раніше писало про неготовність ЗСУ до агресивної відповіді російської армії в Курській області: українці не можуть ні контратакувати, ні відступати.