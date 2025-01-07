"Ситуація складна": військовий повідомляє про прорив оборони ЗСУ на Лиманському напрямку

Військовослужбовець Станіслав Бунятов говорить, що окупанти активно наступають від села Іванівка до Колодязів. В Генштабі повідомляють про 9 атак на Лиманському напрямку від початку доби.

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У вівторок 7 січня наступ ЗС РФ на Донбасі активізувався в районі Лиману. Окупанти змогли прорвати оборону Збройних сил України на цій ділянці фронту, повідомив командир взводу 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" із позивним "Осман" Станіслав Бунятов у своєму Telegram-каналі "Говорять Снайпер".

За словами "Османа", росіяни змогли прорвати оборону ЗСУ на Лиманському напрямку. Від села Іванівка Лиманської територіальної громади вони просуваються до села Колодязі.

"Ситуація складна", — повідомив військовий.

Рух окупантів від села Іванівка до н. п. Колодязі на карті Deepstate станом на 6 січня Фото: Скриншот

Наступ ЗС РФ на Лиманському напрямку: дані генштабу

У Генеральному штабі Збройних сил України у зведенні станом на 16:00 7 січня повідомили, що від початку доби на передовій відбулося 128 бойових зіткнень.

На Лиманському напрямку ворог здійснив дев'ять атак.

"Атакував поблизу населених пунктів Новосергіївка, Надія, Першотравневе, Чернещина, Макіївка, Зарічне, Іванівка та Терни. Три боєзіткнення наразі тривають", — звітували в генштабі.

Нагадаємо, на початку доби 7 січня команда DeepState повідомила, що ЗСУ втратили три населені пункти в Харківській і Донецькій областях. За даними аналітиків, окупанти зайняли Лозову в Харківській області та села Іванівка і Шевченко на Донеччині. У генштабі окупацію ворогом українських населених пунктів не підтверджували.

На ранок 6 січня DeepStat заявляли, що ЗС РФ окупували квартал в Торецьку та просунулися на шести ділянках фронту в Донецькій області на відстань орієнтовно від сотні метрів до майже 2 км.