"Ситуация сложная": военный сообщает о прорыве обороны ВСУ на Лиманском направлении

Военнослужащий Станислав Бунятов говорит, что оккупанты активно наступают от села Ивановка до Колодязов. В Генштабе сообщают о 9 атаках на Лиманском направлении с начала суток.

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Во вторник 7 января наступление ВС РФ на Донбассе активизировалось в районе Лимана. Оккупанты смогли прорвать оборону Вооруженных сил Украины на этом участке фронта, сообщил командир взвода 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" с позывным "Осман" Станислав Бунятов в своем Telegram-канале "Говорят Снайпер".

По словам "Османа", россияне смогли прорвать оборону ВСУ на Лиманском направлении. От села Ивановка Лиманской территориальной громады они продвигаются к селу Колодязи.

"Ситуация сложная", — сообщил военный.

Движение оккупантов от села Ивановка до н. п. Колодцы на карте Deepstate по состоянию на 6 января Фото: Скриншот

Наступление ВС РФ на Лиманском направлении: данные генштаба

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины в сводке по состоянию на 16:00 7 января сообщили, что с начала суток на передовой произошло 128 боевых столкновений.

На Лиманском направлении враг совершил девять атак.

"Атаковал вблизи населенных пунктов Новосергиевка, Надежда, Первомайское, Чернещина, Макеевка, Заречное, Ивановка и Терны. Три боестолкновения пока продолжаются", — отчитывались в генштабе.

Напомним, в начале суток 7 января команда DeepState сообщила, что ВСУ потеряли три населенных пункта в Харьковской и Донецкой областях. По данным аналитиков, оккупанты заняли Лозовую в Харьковской области и села Ивановка и Шевченко в Донецкой области. В генштабе оккупацию врагом украинских населенных пунктов не подтверждали.

На утро 6 января DeepStat заявляли, что ВС РФ оккупировали квартал в Торецке и продвинулись на шести участках фронта в Донецкой области на расстояние ориентировочно от сотни метров до почти 2 км.