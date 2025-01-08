У 2022 році країна досягла $4,4 млрд експорту оборонної продукції з метою $6 млрд на 2023 рік. Система ППО SİPER Block-1, Steel Dome і ракети дальнього радіуса дії 2000 км.

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7 січня 2024 року президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган оголосив про низку ініціатив щодо підвищення обороноздатності Туреччини. Виступаючи після першого засідання Кабінету міністрів 2025 року, Ердоган описав стратегічні проєкти, які підкреслюють військові амбіції країни. Про це пише Army Recognition.

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Туреччина офіційно інтегрувала систему ППО SİPER Block-1 у свій національний арсенал, що вказує на прогрес у технологічній самодостатності армії країни. Розроблена Roketsan, Aselsan і TÜBİTAK SAGE, система SİPER захищає від складних повітряних загроз — крилатих ракет і безпілотників. Під час випробувань у 2023 році система продемонструвала здатність перехоплювати цілі на відстані понад 100 кілометрів. Майбутні версії з дальністю дії до 180 кілометрів уже перебувають у стадії розробки. Ердоган також оголосив про запуск проєкту Steel Dome і прискорені плани щодо балістичних ракет великої дальності — до 2000 кілометрів.

Фото: Daily Sabah | Турецькі ракети та їхня дальність

У військово-морській сфері програма MILGEM виділяється своїми корветами й фрегатами вітчизняної розробки. Тоді як п'ять кораблів уже перебувають в експлуатації, ще сім фрегатів перебувають у стадії будівництва. Інші значущі військово-морські проєкти включають есмінець ППО TF-2000, підводний човен, який будують у Гельджюку, і авіаносець MUGEM, який спрямований на зміцнення військово-морської присутності Туреччини в регіоні. Ці ініціативи не тільки посилюють військовий потенціал, а й демонструють прогресивний досвід оборонної промисловості Туреччини.

Фото: Daily Sabah | Системи ППО Туреччини

У 2022 році країна досягла $4,4 млрд експорту оборонної продукції з метою $6 млрд на 2023 рік. Вони також підтримують регіональний вплив Туреччини, особливо в Сирії, де вона відіграє активну роль в усуненні загроз безпеці.

Нагадаємо, що 8 грудня під Енгельсом знищили резервуари зі специфічним паливом.

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