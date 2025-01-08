Турция укрепляет оборону системой ПВО "Стальной купол", разрабатывает ракеты на 2000 км (инфографика)

В 2022 году страна достигла $4,4 млрд экспорта оборонной продукции с целью $6 млрд на 2023 год. Система ПВО SİPER Block-1, Steel Dome и ракеты дальнего радиуса действия 2000 км.

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7 января 2024 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о ряде инициатив по повышению обороноспособности Турции. Выступая после первого заседания Кабинета министров 2025 года, Эрдоган описал стратегические проекты, которые подчеркивают растущие военные амбиции страны. Об этом пишет Army Recognition.

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Турция официально интегрировала систему ПВО SİPER Block-1 в свой национальный арсенал, что указывает на прогресс в технологической самодостаточности армии страны. Разработанная Roketsan, Aselsan и TÜBİTAK SAGE, система SİPER защищает от сложных воздушных угроз — крылатых ракет и беспилотников. Во время испытаний в 2023 году система продемонстрировала способность перехватывать цели на расстоянии более 100 километров. Будущие версии с дальностью действия до 180 километров уже находятся в стадии разработки. Эрдоган также объявил о запуске проекта Steel Dome и ускоренных планах относительно баллистических ракет большой дальности — до 2000 километров.

Фото: Daily Sabah | Турецкие ракеты и их дальность

В военно-морской сфере программа MILGEM выделяется своими корветами и фрегатами отечественной разработки. В то время как пять кораблей уже находятся в эксплуатации, еще семь фрегатов находятся в стадии строительства. Другие значимые военно-морские проекты включают эсминец ПВО TF-2000, подводную лодку, строящуюся в Гельджюке, и авианосец MUGEM, который направлен на укрепление военно-морского присутствия Турции в регионе. Эти инициативы не только усиливают военный потенциал, но и демонстрируют прогрессирующий опыт оборонной промышленности Турции.

Фото: Daily Sabah | Cистемы ПВО Турции

В 2022 году страна достигла $4,4 млрд экспорта оборонной продукции с целью $6 млрд на 2023 год. Они также поддерживают региональное влияние Турции, особенно в Сирии, где она играет активную роль в устранении угроз безопасности.

Напомним, что 8 декабря под Энгельсом уничтожили резервуары со специфичным топливом.

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