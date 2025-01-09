ЗС РФ в одному бою в Курській області могли втратити понад 400 солдатів, — Forbes

Втрати, яких зазнають як російські, так і північнокорейські війська, починають позначатися на наступі ЗС РФ на Курській дузі.

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Російські війська могли втратити цілий батальйон під час бою біля села Махнівка в Курській області РФ. Про це пише Forbes.

"Таке відчуття, що я щойно побачив, як загинув цілий російський батальйон на одному відео", — зазначив аналітик Ендрю Перпетуа.

Він також підкреслив, що візуально підтвердив втрату 408 осіб серед особового складу ЗС РФ за один день.

Зазначається, що ділянка фронту між Махнівкою на півночі та Плеховим на півдні — не найінтенсивніший відтинок на Курській дузі. Проте окремі бої в Махнівці та Плеховому могли бути кривавішими, порівняно з іншими ділянками.

"Російська атака на Махнівку минулих вихідних могла бути ще дорожчою і менш успішною. Мало того, що Махнівка все ще знаходиться в сірій зоні, є деякі докази того, що українські війська — можливо, з 61-ї механізованої бригади, 36-го окремого стрілецького батальйону або приданих територіальних бригад — фактично просунулися на невелику відстань приблизно в той самий час, коли близько 400 росіян лежали вбитими або пораненими на тій же місцевості", — йдеться в матеріалі.

Великі втрати, яких зазнають як російські, так і північнокорейські військові, починають позначатися на двомісячному наступі РФ на Курській дузі.

Зокрема, в Українському Центрі оборонних стратегій підкреслюють, що російські угруповання витрачають всі наявні ресурси, при чому у вкрай незручний і невигідний для них час.

"Якщо інтенсивні бої триватимуть ще 5-10 днів, російське угруповання потребуватиме швидкого поповнення, оскільки воно вже зазнає значних втрат у зустрічних боях. Таке поповнення може бути здійснене лише за рахунок перекидання сил з інших ділянок фронту", — зазначили у Центрі оборонних стратегій.

Нагадаємо, 8 січня Forbes розповіло про невдалу участь 810 бригади ЗС РФ у боях в Курській області та підрахувало, скільки разів росіяни з цього підрозділу програвали бої та втрачали штаби.

6 січня видання Forbes розповіло про бої в полях під Бердином та про оригінальне застосування коліс БТР Stryker.