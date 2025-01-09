ВС РФ в одном бою в Курской области могли потерять более 400 солдат, — Forbes

Потери, которые несут как российские, так и северокорейские войска, начинают сказываться на наступлении ВС РФ на Курской дуге.

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Российские войска могли потерять целый батальон во время боя возле села Махновка в Курской области РФ. Об этом пишет Forbes.

"Такое ощущение, что я только что увидел, как погиб целый российский батальон на одном видео", — отметил аналитик Эндрю Перпетуа.

Он также подчеркнул, что визуально подтвердил потерю 408 человек среди личного состава ВС РФ за один день.

Отмечается, что участок фронта между Махновкой на севере и Плеховым на юге — не самый интенсивный отрезок на Курской дуге. Однако отдельные бои в Махновке и Плеховом могли быть более кровавыми по сравнению с другими участками.

"Российская атака на Махновку в минувшие выходные могла быть еще дороже и менее успешной. Мало того, что Махновка все еще находится в серой зоне, есть некоторые доказательства того, что украинские войска — возможно, из 61-й механизированной бригады, 36-го отдельного стрелкового батальона или приданных территориальных бригад — фактически продвинулись на небольшое расстояние примерно в то же время, когда около 400 россиян лежали убитыми или ранеными на той же местности", — говорится в материале.

Большие потери, которые несут как российские, так и северокорейские военные, начинают сказываться на двухмесячном наступлении РФ на Курской дуге.

В частности, в Украинском Центре оборонных стратегий подчеркивают, что российские группировки тратят все имеющиеся ресурсы, причем в крайне неудобное и невыгодное для них время.

"Если интенсивные бои продлятся еще 5-10 дней, российская группировка будет нуждаться в быстром пополнении, поскольку она уже несет значительные потери во встречных боях. Такое пополнение может быть осуществлено только за счет переброски сил с других участков фронта", — отметили в Центре оборонных стратегий.

Напомним, 8 января Forbes рассказало о неудачном участии 810 бригады ВС РФ в боях в Курской области и подсчитало, сколько раз россияне из этого подразделения проигрывали бои и теряли штабы.

6 января издание Forbes рассказало о боях в полях под Бердином и об оригинальном применении колес БТР Stryker.