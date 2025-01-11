Дрони атакували РФ і Крим: вибухи лунали в Новоросійську і ще кількох портах, деталі (відео)

У Новоросійську, де базуються кораблі військово-морського флоту РФ, нарахували 7 "прильотів". У Міноборони РФ заявили про нібито збиття 85 безпілотників.

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У ніч на 11 січня Краснодарський край Російської Федерації зазнав масованої атаки безпілотників. Місцеві жителі повідомляли про звуки вибухів. Під удар потрапили одразу кілька міст. У Новоросійську після одного з вибухів почалася пожежа. Про це пише російське інтернет-видання Baza.

Український канал Telegram Supernova+ опублікував відео, де невідомий каже, що БпЛА вдарили у порт Новоросійська, де базуються кораблі військово-морського флоту РФ. Загалом там нарахували 7 "прильотів".

Пропагандистський Telegram-канал Mash повідомив, що під атакою опинилися також Анапа, Тамань і порт "Кавказ" у Краснодарському краї, а також Севастополь і Керч в окупованому Криму.

"Попередньо ворог працює над акваторією Чорного моря шпигунами НАТО, електронними системами розвідки AWACS у супроводі пари літаків F-16 та танкера", — йдеться у повідомленні російських пропагандистів.

Крім того, про звуки вибухів повідомляли жителі Воронезької та Курської областей.

У Котовську Тамбовської області два дрони нібито влучили у дві багатоповерхівки. За попередніми даними, є постраждалі.

Міноборони РФ відзвітувало про нібито знищення 85 безпілотників: 31 БпЛА збито над акваторією Чорного моря, по 16 — над територіями Воронезької області та Краснодарського краю, 14 — над акваторією Азовського моря, 4 — над територією Білгородської області, 2 БпЛА перехоплені над територією Тамбовської області та Курської області.

У Генштабі ЗСУ удари по РФ поки не коментували.

Нагадаємо, в ніч з 7 на 8 січня дрони атакували нафтобазу в Енгельсі Саратівської області. У Генштабі ЗСУ заявили, що йдеться про базу зберігання нафтопродуктів "Комбінат Крістал", що забезпечувала паливом військовий аеродром "Енгельс-2".

7 січня ЗСУ завдали удару по командному пункту 810 окремої бригади морської піхоти ЗС РФ.