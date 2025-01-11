Дроны атаковали РФ и Крым: взрывы раздавались в Новороссийске и еще нескольких портах, детали (видео)

В Новороссийске, где базируются корабли военно-морского флота РФ, насчитали 7 "прилетов". В Минобороны РФ заявили о якобы сбитии 85 беспилотников.

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В ночь на 11 января Краснодарский край Российской Федерации подвергся массированной атаке беспилотников. Местные жители сообщали о звуках взрывов. Под удар попали сразу несколько городов. В Новороссийске после одного из взрывов начался пожар. Об этом пишет российское интернет-издание Baza.

Украинский канал Telegram Supernova+ опубликовал видео, где неизвестный говорит, что БпЛА ударили в порт Новороссийска, где базируются корабли военно-морского флота РФ. Всего там насчитали 7 "прилетов".

Пропагандистский Telegram-канал Mash сообщил, что под атакой оказались также Анапа, Тамань и порт "Кавказ" в Краснодарском крае, а также Севастополь и Керчь в оккупированном Крыму.

"Предварительно враг работает над акваторией Черного моря шпионами НАТО, электронными системами разведки AWACS в сопровождении пары самолетов F-16 и танкера", — говорится в сообщении российских пропагандистов.

Кроме того, о звуках взрывов сообщали жители Воронежской и Курской областей.

В Котовске Тамбовской области два дрона якобы попали в две многоэтажки. По предварительным данным, есть пострадавшие.

Минобороны РФ отчиталось о якобы уничтожении 85 беспилотников: 31 БпЛА сбит над акваторией Черного моря, по 16 — над территориями Воронежской области и Краснодарского края, 14 — над акваторией Азовского моря, 4 — над территорией Белгородской области, 2 БпЛА перехвачены над территорией Тамбовской области и Курской области.

В Генштабе ВСУ удары по РФ пока не комментировали.

Напомним, в ночь с 7 на 8 января дроны атаковали нефтебазу в Энгельсе Саратовской области. В Генштабе ВСУ заявили, что речь идет о базе хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристалл", обеспечивавшей топливом военный аэродром "Энгельс-2".

7 января ВСУ нанесли удар по командному пункту 810 отдельной бригады морской пехоты ВС РФ.