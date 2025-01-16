"Мобілізує "по-тихому": Безугла заявила, що Генштаб переводить спеціалістів РЕБ у піхоту
За словами народної депутатки, Генштаб також переводить вузькопрофільних спеціалістів у роти охорони, щоб потім визначити їх як "непотрібних" і перенаправити в піхоту.
Генеральний штаб Збройних сил України нібито продовжує переводити спеціалістів з інших військових підрозділів у піхоту. Про це заявила народна депутатка України Мар'яна Безугла.
"Генштаб ЗСУ продовжує забирати переводити спеціалістів у піхоту! РЕБівців планують мобілізувати "по-тихому" протягом найближчих днів. Намагаються забрати навіть фахівців, які працюють зі станціями стратегічного рівня", — написала Безугла.
Як підтвердження народна депутатка долучила скриншот повідомлення, у якому зазначено, що приїхала "перевірка", яка вимагає подати списки військовослужбовців, які підлягають переведенню.
Зазначимо, що зі самого скриншоту незрозуміло, хто та звідки саме його надіслав.
Крім того, Безугла заявила, що Генштабом реалізується схема, за якою вузькопрофільних спеціалістів переводять у роти охорони, щоб потім визначити їх як "непотрібних" і перенаправити в піхоту.
"Водночас жодне скорочення штабів не проводиться, і навіть питання аудиту штабних структур не піднімається", — наголосила Безугла.
Нагадаємо, 14 січня авіатехніки Повітряних сил заявили про загрозу українській авіації через те, що більшість авіаційно-технічного персоналу, який обслуговує, підтримує та відновлює авіаційну техніку, нібито переводять до Сухопутних військ як піхотинців.
13 січня Мар'яна Безугла заявила, що ЛГБТ — це "відхилення від норми" і "психофізіологічне відхилення".