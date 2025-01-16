"Мобілізує "по-тихому": Безугла заявила, що Генштаб переводить спеціалістів РЕБ у піхоту

За словами народної депутатки, Генштаб також переводить вузькопрофільних спеціалістів у роти охорони, щоб потім визначити їх як "непотрібних" і перенаправити в піхоту.

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Генеральний штаб Збройних сил України нібито продовжує переводити спеціалістів з інших військових підрозділів у піхоту. Про це заявила народна депутатка України Мар'яна Безугла.

"Генштаб ЗСУ продовжує забирати переводити спеціалістів у піхоту! РЕБівців планують мобілізувати "по-тихому" протягом найближчих днів. Намагаються забрати навіть фахівців, які працюють зі станціями стратегічного рівня", — написала Безугла.

Пост Безуглої Фото: Скриншот

Як підтвердження народна депутатка долучила скриншот повідомлення, у якому зазначено, що приїхала "перевірка", яка вимагає подати списки військовослужбовців, які підлягають переведенню.

Повідомлення оприлюднене Безуглою Фото: Мар'яна Безугла / Telegram

Зазначимо, що зі самого скриншоту незрозуміло, хто та звідки саме його надіслав.

Крім того, Безугла заявила, що Генштабом реалізується схема, за якою вузькопрофільних спеціалістів переводять у роти охорони, щоб потім визначити їх як "непотрібних" і перенаправити в піхоту.

"Водночас жодне скорочення штабів не проводиться, і навіть питання аудиту штабних структур не піднімається", — наголосила Безугла.

Нагадаємо, 14 січня авіатехніки Повітряних сил заявили про загрозу українській авіації через те, що більшість авіаційно-технічного персоналу, який обслуговує, підтримує та відновлює авіаційну техніку, нібито переводять до Сухопутних військ як піхотинців.

13 січня Мар'яна Безугла заявила, що ЛГБТ — це "відхилення від норми" і "психофізіологічне відхилення".