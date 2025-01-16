"Мобилизует "по-тихому": Безуглая заявила, что Генштаб переводит специалистов РЭБ в пехоту

По словам народного депутата, Генштаб также переводит узкопрофильных специалистов в роты охраны, чтобы потом определить их как "ненужных" и перенаправить в пехоту.

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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины якобы продолжает переводить специалистов из других военных подразделений в пехоту. Об этом заявила народный депутат Украины Марьяна Безуглая.

"Генштаб ВСУ продолжает забирать переводить специалистов в пехоту! РЭБовцев планируют мобилизовать "по-тихому" в течение ближайших дней. Пытаются забрать даже специалистов, которые работают со станциями стратегического уровня", — написала Безуглая.

Пост Безуглой Фото: Скриншот

В качестве подтверждения народный депутат приобщила скриншот сообщения, в котором указано, что приехала "проверка", которая требует подать списки военнослужащих, подлежащих переводу.

Сообщение обнародовано Безуглой Фото: Марьяна Безуглая / Telegram

Отметим, что из самого скриншота непонятно, кто и откуда именно его прислал.

Кроме того, Безуглая заявила, что Генштабом реализуется схема, по которой узкопрофильных специалистов переводят в роты охраны, чтобы потом определить их как "ненужных" и перенаправить в пехоту.

"При этом никакое сокращение штабов не проводится, и даже вопрос аудита штабных структур не поднимается", — подчеркнула Безуглая.

Напомним, 14 января авиатехники Воздушных сил заявили об угрозе украинской авиации из-за того, что большинство авиационно-технического персонала, который обслуживает, поддерживает и восстанавливает авиационную технику, якобы переводят в Сухопутные войска как пехотинцев.

13 января Марьяна Безуглая заявила, что ЛГБТ — это "отклонение от нормы" и "психофизиологическое отклонение".