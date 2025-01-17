"Не вистачає мізків і навичок": "Редіс" із "Азову" назвав причини проблем із фортифікаціями в ЗСУ

Полковник Денис Прокопенко говорить, що офіцери, які відповідають за зведення споруд, "перестали думати", а без розуміння азів побудови оборони будь-які фортифікації "швидко перетворяться на попіл".

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Командир 12-ї бригади спеціального призначення "Азов", полковник Денис Прокопенко (позивний "Редіс") говорить, що порівняно з попередніми роками зараз у Сил оборони України достатньо ресурсів та можливостей для зведення рубежів оборони. Проблеми фортифікаційних споруд, за його словами, криються в неправильних рішеннях офіцерів щодо того, "де і як копати". Такі думки він висловив на сторінці Facebook.

За словами Прокопенка, заяви про нестачу грошей, техніки, ресурсів і людей для побудови оборонних рубежів не відповідають дійсності.

"Не вистачає мізків і навичок", — сказав комбриг.

Він визнав, що на лінії зіткнення є проблемні ділянки, однак, на його думку, причина не в ресурсах.

"Так, звісно, на фронті є такі ділянки, де і кінь не валявся. Або де просто змушують солдатів займати оборону в "котячих туалетах": там, де немає шансу просидіти й кілька годин без поранення (про евакуацію взагалі мовчу). Потім браво доповідають, що "людей немає", хоча в сусідній посадці вже давно виритий і накритий той самий опорний пункт, але вже "людей немає". Насправді справа навіть не в цьому", — зазначив "Редіс".

Комбриг "Азову" розповідає, які проблеми виявляв при прийомі смуги оборони Фото: Скриншот

Комбриг розповів про три проблемні випадки, які він виявив, коли приймав смуги оборони.

"У першому випадку міняли солянку підрозділів із когорти "мертвонароджених бригад". Лінійно наступали полки ВДВ із потужною артилерійською підтримкою (на той час FPV-дрони та скиди ще не були мейнстримом). Тут би я просто порадив більше не формувати такі бригади. У другому випадку, в прямому сенсі слова, я порадив одному із комбригів закопати безглуздо вириті опорні пункти, але він цього не зробив. Через короткий проміжок часу вони були втрачені та послужили чудовим укриттям для противника. В третьому випадку система оборони була відсутня як така", — сказав Прокопенко.

За його словами, ці ситуації склалися у 2023-2024 роках, а сьогодні Сили оборони мають достатньо техніки й ресурсів, і тепер питання полягає в освіті офіцерів, які ухвалюють рішення щодо укріплень.

"Офіцери перестали думати: або не навчили, або за них "подумали" люди, які не виходили на рекогностування (візуальне вивчення — ред.) місцевості того рубежу і на гарматний постріл!", — зазначив військовий.

Денис Прокопенко зазначив, що лише ресурсів недостатньо, бо без знання засад організації та зведення оборони та розуміння "де і як копати" фортифікаційні споруди будуть вразливими до ворожих атак.

"Дуже скоро всі ці ресурси противник перетворить на попіл, і вони не виконають свою функцію захисту та збереження життя особового складу, уявний рубіж оборони перетвориться на прохідний двір", — сказав командир "Азову".

Денис Прокопенко стверджує, що офіцерам ЗСУ не вистачає кваліфікації для побудови рубежів оборони Фото: Скриншот

Нагадаємо, 2 січня начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про підготовку кругової оборони Балаклії та Ізюму.

12 грудня 2024 року український журналіст і воєнний кореспондент Юрій Бутусов заявляв, що окупанти зайшли в укріпрайон ЗСУ під Покровськом майже без бою попри якісні фортифікації через несвоєчасні рішення командування.

10 грудня ЗМІ з посиланням на українських офіційних осіб і командування писали про те, як Україна розслідує проблеми з укріпленнями.