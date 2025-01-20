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Воєнний фокус

Туреччина на порозі впровадження нової системи ППО: що відомо про комплекс HİSAR-O (відео)

Система ППО HİSAR-O
Фото: Скрін відео | Випробування турецького ЗРК HİSAR-O

Радіус дії нового ЗРК становить лише 25 км, а максимальна висота перехоплення перевищує 15 км. І хоча турецька система явно поступається комплексам Patriot або С-400, вона має більшу мобільність і простоту логістичного розгортання.

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У неділю, 19 січня, Туреччина оголосила про завершення кваліфікаційних випробувань системи протиповітряної та протиракетної оборони HİSAR-O, розробленої компаніями ASELSAN і ROKETSAN. Ця подія стала важливим кроком на шляху до серійного виробництва комплексу, який покликаний зміцнити можливості турецької ППО і підвищити рівень обороноздатності країни. Про це повідомляє портал Army Recognition.

У Міноборони Туреччини зазначили, що ЗРК HİSAR-O продемонструвала високу точність під час перехоплення цілей на великих відстанях і висотах, що підтверджує технологічну зрілість системи та ефективність національних виробничих процесів.

Особливості комплексу HİSAR-O

HİSAR-O — це система ППО середньої дальності, призначена для протидії широкому спектру загроз, включно з літаками, гелікоптерами, безпілотниками, крилатими ракетами та боєприпасами класу "повітря-земля".

Радіус дії системи становить 25 км, а максимальна висота перехоплення перевищує 15 км. Система оснащена ракетами з радіолокаційним та інфрачервоним наведенням, що дає змогу ефективно реагувати на сучасні загрози.

Система побудована на модульній архітектурі, включає центр управління вогнем, радар, три пускові установки та транспортно-заряджальну техніку. Вона забезпечує всебічний захист на 360° завдяки вертикальному запуску ракет, що значно підвищує гнучкість у бойових умовах. HİSAR-O підтримує управління через дротові та бездротові канали зв'язку, а також інтеграцію з тактичними мережами передачі даних, що робить її сумісною з сучасними системами управління військами.

Фахівці зазначають, що хоча HİSAR-O поступається за далекобійністю американським ЗРК Patriot або російським С-400, вона має більшу мобільність і простоту логістичного розгортання завдяки використанню шасі вантажівки Mercedes-Benz 6×6. Така універсальність робить систему більш придатною для тактичних і оперативних завдань, що стоять перед турецькими збройними силами.

Технічні характеристики системи HİSAR-O

  • дальність перехоплення цілей: до 25 км;
  • максимальна висота ураження: понад 15 км;
  • наведення: радіолокаційне та інфрачервоне;
  • архітектура системи: модульна з можливістю вертикального запуску;
  • мобільність: шасі Mercedes-Benz 6×6, що забезпечує високу тактичну гнучкість;
  • інтеграція: підтримка тактичних каналів передачі даних Link 1 і 11B, відкрита архітектура для додавання майбутніх технологій.

"Перехід до серійного виробництва HİSAR-O демонструє здатність Туреччини самостійно розробляти й виробляти передові оборонні системи", — підсумували оглядачі.

Важливо
Туреччина зміцнює оборону системою ППО "Сталевий купол", розробляє ракети на 2000 км (інфографіка)
Туреччина зміцнює оборону системою ППО "Сталевий купол", розробляє ракети на 2000 км (інфографіка)

Раніше повідомлялося, що Туреччина має намір інтегрувати російські ЗРК С-400 у національну систему управління і контролю повітряним простором. Комплекси стануть важливим елементом багаторівневої оборонної стратегії Анкари, відомої як "Сталевий купол".