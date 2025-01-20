Туреччина на порозі впровадження нової системи ППО: що відомо про комплекс HİSAR-O (відео)
Радіус дії нового ЗРК становить лише 25 км, а максимальна висота перехоплення перевищує 15 км. І хоча турецька система явно поступається комплексам Patriot або С-400, вона має більшу мобільність і простоту логістичного розгортання.
У неділю, 19 січня, Туреччина оголосила про завершення кваліфікаційних випробувань системи протиповітряної та протиракетної оборони HİSAR-O, розробленої компаніями ASELSAN і ROKETSAN. Ця подія стала важливим кроком на шляху до серійного виробництва комплексу, який покликаний зміцнити можливості турецької ППО і підвищити рівень обороноздатності країни. Про це повідомляє портал Army Recognition.
У Міноборони Туреччини зазначили, що ЗРК HİSAR-O продемонструвала високу точність під час перехоплення цілей на великих відстанях і висотах, що підтверджує технологічну зрілість системи та ефективність національних виробничих процесів.
Особливості комплексу HİSAR-O
HİSAR-O — це система ППО середньої дальності, призначена для протидії широкому спектру загроз, включно з літаками, гелікоптерами, безпілотниками, крилатими ракетами та боєприпасами класу "повітря-земля".
Радіус дії системи становить 25 км, а максимальна висота перехоплення перевищує 15 км. Система оснащена ракетами з радіолокаційним та інфрачервоним наведенням, що дає змогу ефективно реагувати на сучасні загрози.
Система побудована на модульній архітектурі, включає центр управління вогнем, радар, три пускові установки та транспортно-заряджальну техніку. Вона забезпечує всебічний захист на 360° завдяки вертикальному запуску ракет, що значно підвищує гнучкість у бойових умовах. HİSAR-O підтримує управління через дротові та бездротові канали зв'язку, а також інтеграцію з тактичними мережами передачі даних, що робить її сумісною з сучасними системами управління військами.
Фахівці зазначають, що хоча HİSAR-O поступається за далекобійністю американським ЗРК Patriot або російським С-400, вона має більшу мобільність і простоту логістичного розгортання завдяки використанню шасі вантажівки Mercedes-Benz 6×6. Така універсальність робить систему більш придатною для тактичних і оперативних завдань, що стоять перед турецькими збройними силами.
Технічні характеристики системи HİSAR-O
- дальність перехоплення цілей: до 25 км;
- максимальна висота ураження: понад 15 км;
- наведення: радіолокаційне та інфрачервоне;
- архітектура системи: модульна з можливістю вертикального запуску;
- мобільність: шасі Mercedes-Benz 6×6, що забезпечує високу тактичну гнучкість;
- інтеграція: підтримка тактичних каналів передачі даних Link 1 і 11B, відкрита архітектура для додавання майбутніх технологій.
"Перехід до серійного виробництва HİSAR-O демонструє здатність Туреччини самостійно розробляти й виробляти передові оборонні системи", — підсумували оглядачі.Важливо
Раніше повідомлялося, що Туреччина має намір інтегрувати російські ЗРК С-400 у національну систему управління і контролю повітряним простором. Комплекси стануть важливим елементом багаторівневої оборонної стратегії Анкари, відомої як "Сталевий купол".