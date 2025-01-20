Турция на пороге внедрения новой системы ПВО: что известно комплексе HİSAR-O (видео)

Радиус действия нового ЗРК составляет всего 25 км, а максимальная высота перехвата превышает 15 км. И хотя турецкая система явно уступает комплексам Patriot или С-400, она обладает большей мобильностью и простотой логистического развертывания.

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В воскресенье, 19 января, Турция объявила о завершении квалификационных испытаний системы противовоздушной и противоракетной обороны HİSAR-O, разработанной компаниями ASELSAN и ROKETSAN. Это событие стало важным шагом на пути к серийному производству комплекса, который призван укрепить возможности турецкой ПВО и повысить уровень обороноспособности страны. Об этом сообщает портал Army Recognition.

В Минобороны Турции отметили, что ЗРК HİSAR-O продемонстрировала высокую точность при перехвате целей на больших расстояниях и высотах, что подтверждает технологическую зрелость системы и эффективность национальных производственных процессов.

Особенности комплекса HİSAR-O

HİSAR-O — это система ПВО средней дальности, предназначенная для противодействия широкому спектру угроз, включая самолеты, вертолеты, беспилотники, крылатые ракеты и боеприпасы класса "воздух-земля".

Радиус действия системы составляет 25 км, а максимальная высота перехвата превышает 15 км. Система оснащена ракетами с радиолокационным и инфракрасным наведением, что позволяет эффективно реагировать на современные угрозы.

Система построена на модульной архитектуре, включает центр управления огнем, радар, три пусковые установки и транспортно-заряжающую технику. Она обеспечивает всестороннюю защиту на 360° благодаря вертикальному запуску ракет, что значительно повышает гибкость в боевых условиях. HİSAR-O поддерживает управление через проводные и беспроводные каналы связи, а также интеграцию с тактическими сетями передачи данных, что делает ее совместимой с современными системами управления войсками.

Специалисты отмечают, что хотя HİSAR-O уступает по дальнобойности американским ЗРК Patriot или российским С-400, она обладает большей мобильностью и простотой логистического развертывания благодаря использованию шасси грузовика Mercedes-Benz 6×6. Такая универсальность делает систему более подходящей для тактических и оперативных задач, стоящих перед турецкими вооруженными силами.

Технические характеристики системы HİSAR-O

дальность перехвата целей: до 25 км;

максимальная высота поражения: более 15 км;

наведение: радиолокационное и инфракрасное;

архитектура системы: модульная с возможностью вертикального запуска;

мобильность: шасси Mercedes-Benz 6×6, обеспечивающее высокую тактическую гибкость;

интеграция: поддержка тактических каналов передачи данных Link 1 и 11B, открытая архитектура для добавления будущих технологий.

"Переход к серийному производству HİSAR-O демонстрирует способность Турции самостоятельно разрабатывать и производить передовые оборонные системы", — подытожили обозреватели.

Важно

Турция укрепляет оборону системой ПВО "Стальной купол", разрабатывает ракеты на 2000 км (инфографика)

Ранее сообщалось, что Турция намерена интегрировать российские ЗРК С-400 в национальную систему управления и контроля воздушным пространством. Комплексы станут важным элементом многоуровневой оборонной стратегии Анкары, известной как "Стальной купол".