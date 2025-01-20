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Военный Фокус

Турция на пороге внедрения новой системы ПВО: что известно комплексе HİSAR-O (видео)

Система ПВО HİSAR-O
Фото: Скрин видео | Испытания турецкого ЗРК HİSAR-O

Радиус действия нового ЗРК составляет всего 25 км, а максимальная высота перехвата превышает 15 км. И хотя турецкая система явно уступает комплексам Patriot или С-400, она обладает большей мобильностью и простотой логистического развертывания.

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В воскресенье, 19 января, Турция объявила о завершении квалификационных испытаний системы противовоздушной и противоракетной обороны HİSAR-O, разработанной компаниями ASELSAN и ROKETSAN. Это событие стало важным шагом на пути к серийному производству комплекса, который призван укрепить возможности турецкой ПВО и повысить уровень обороноспособности страны. Об этом сообщает портал Army Recognition.

В Минобороны Турции отметили, что ЗРК HİSAR-O продемонстрировала высокую точность при перехвате целей на больших расстояниях и высотах, что подтверждает технологическую зрелость системы и эффективность национальных производственных процессов.

Особенности комплекса HİSAR-O

HİSAR-O — это система ПВО средней дальности, предназначенная для противодействия широкому спектру угроз, включая самолеты, вертолеты, беспилотники, крылатые ракеты и боеприпасы класса "воздух-земля".

Радиус действия системы составляет 25 км, а максимальная высота перехвата превышает 15 км. Система оснащена ракетами с радиолокационным и инфракрасным наведением, что позволяет эффективно реагировать на современные угрозы.

Система построена на модульной архитектуре, включает центр управления огнем, радар, три пусковые установки и транспортно-заряжающую технику. Она обеспечивает всестороннюю защиту на 360° благодаря вертикальному запуску ракет, что значительно повышает гибкость в боевых условиях. HİSAR-O поддерживает управление через проводные и беспроводные каналы связи, а также интеграцию с тактическими сетями передачи данных, что делает ее совместимой с современными системами управления войсками.

Специалисты отмечают, что хотя HİSAR-O уступает по дальнобойности американским ЗРК Patriot или российским С-400, она обладает большей мобильностью и простотой логистического развертывания благодаря использованию шасси грузовика Mercedes-Benz 6×6. Такая универсальность делает систему более подходящей для тактических и оперативных задач, стоящих перед турецкими вооруженными силами.

Технические характеристики системы HİSAR-O

  • дальность перехвата целей: до 25 км;
  • максимальная высота поражения: более 15 км;
  • наведение: радиолокационное и инфракрасное;
  • архитектура системы: модульная с возможностью вертикального запуска;
  • мобильность: шасси Mercedes-Benz 6×6, обеспечивающее высокую тактическую гибкость;
  • интеграция: поддержка тактических каналов передачи данных Link 1 и 11B, открытая архитектура для добавления будущих технологий.

"Переход к серийному производству HİSAR-O демонстрирует способность Турции самостоятельно разрабатывать и производить передовые оборонные системы", — подытожили обозреватели.

Важно
Турция укрепляет оборону системой ПВО "Стальной купол", разрабатывает ракеты на 2000 км (инфографика)
Турция укрепляет оборону системой ПВО "Стальной купол", разрабатывает ракеты на 2000 км (инфографика)

Ранее сообщалось, что Турция намерена интегрировать российские ЗРК С-400 в национальную систему управления и контроля воздушным пространством. Комплексы станут важным элементом многоуровневой оборонной стратегии Анкары, известной как "Стальной купол".