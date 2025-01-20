Лишилися двоє дітей: в мікроавтобусі під час обстрілу Києва загинуло подружжя з Хмільника (фото)
Олексій і Світлана під час обстрілу були в мікроавтобусі, який загорівся від падіння уламків ракети. Без батьків залишилися двоє неповнолітніх дітей.
Обстріл Києва під час масованої атаки РФ по Україні дронами та балістикою 18 січня забрав життя подружньої пари з Вінницької області. Про це повідомила місцева жителька Соня Голованюк у Facebook.
За її словами, ворожий удар убив молоде подружжя з міста Хмільника Вінницької області: Світлану та Олексія.
"У них була чудова сім’я, в якій залишилось двоє неповнолітніх діток: Влад та Анна", — написала Соня Голованюк.
Інформацію про загибель подружжя підтвердив у коментарі "Суспільному" голова Хмільницької міської ради Микола Юрчишин. Від падіння уламків у Шевченківському районі столиці загорівся мікроавтобус, в якому на той момент були Олексій і Світлана.
Співробітники ДСНС України завершили рятувальні роботи ввечері 18 січня, за останніми даними відомо про трьох загиблих і трьох постраждалих.
Голова Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко повідомляв, що внаслідок балістичної атаки на Київ загинули двоє чоловіків 43-х та 25-ти років і 41-річна жінка. В офісі Генпрокурора уточнювали, що загинули охоронець закладу харчування та чоловік і жінка, що знаходилися в мікроавтобусі поруч. Мешканці зазначали, що вибухи в столиці пролунали ще до оголошення тривоги.
Нагадаємо, начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат доповідав, що вранці 18 січня одну з двох спрямованих на столицю балістичних ракет збили на невеликій висоті, що призвело до значних руйнувань.