Лишилися двоє дітей: в мікроавтобусі під час обстрілу Києва загинуло подружжя з Хмільника (фото)

Олексій і Світлана під час обстрілу були в мікроавтобусі, який загорівся від падіння уламків ракети. Без батьків залишилися двоє неповнолітніх дітей.

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Обстріл Києва під час масованої атаки РФ по Україні дронами та балістикою 18 січня забрав життя подружньої пари з Вінницької області. Про це повідомила місцева жителька Соня Голованюк у Facebook.

За її словами, ворожий удар убив молоде подружжя з міста Хмільника Вінницької області: Світлану та Олексія.

"У них була чудова сім’я, в якій залишилось двоє неповнолітніх діток: Влад та Анна", — написала Соня Голованюк.

У загиблої під час обстрілу Києва сімейної пари лишилися двоє неповнолітніх дітей Фото: Facebook / Соня Голованюк

Інформацію про загибель подружжя підтвердив у коментарі "Суспільному" голова Хмільницької міської ради Микола Юрчишин. Від падіння уламків у Шевченківському районі столиці загорівся мікроавтобус, в якому на той момент були Олексій і Світлана.

Від падіння уламків у Шевченківському районі загорівся мікроавтобус Фото: ДСНС Києва Наслідки ркетного удару біля станції метро "Лук'янівська" у Києві Фото: ДСНС Києва

Співробітники ДСНС України завершили рятувальні роботи ввечері 18 січня, за останніми даними відомо про трьох загиблих і трьох постраждалих.

Голова Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко повідомляв, що внаслідок балістичної атаки на Київ загинули двоє чоловіків 43-х та 25-ти років і 41-річна жінка. В офісі Генпрокурора уточнювали, що загинули охоронець закладу харчування та чоловік і жінка, що знаходилися в мікроавтобусі поруч. Мешканці зазначали, що вибухи в столиці пролунали ще до оголошення тривоги.

Нагадаємо, начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат доповідав, що вранці 18 січня одну з двох спрямованих на столицю балістичних ракет збили на невеликій висоті, що призвело до значних руйнувань.