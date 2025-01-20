Остались двое детей: в микроавтобусе во время обстрела Киева погибли супруги из Хмельника (фото)

Алексей и Светлана во время обстрела были в микроавтобусе, который загорелся от падения обломков ракеты. Без родителей остались двое несовершеннолетних детей.

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Обстрел Киева во время массированной атаки РФ по Украине дронами и баллистикой 18 января унес жизнь супружеской пары из Винницкой области. Об этом сообщила местная жительница Соня Голованюк в Facebook.

По ее словам, вражеский удар убил молодых супругов из города Хмельника Винницкой области: Светлану и Алексея.

"У них была замечательная семья, в которой осталось двое несовершеннолетних детей: Влад и Анна", — написала Соня Голованюк.

У погибшей во время обстрела Киева семейной пары остались двое несовершеннолетних детей Фото: Facebook / Соня Голованюк

Информацию о гибели супругов подтвердил в комментарии "Суспільному" председатель Хмельницкого городского совета Николай Юрчишин. От падения обломков в Шевченковском районе столицы загорелся микроавтобус, в котором на тот момент были Алексей и Светлана.

От падения обломков в Шевченковском районе загорелся микроавтобус от падения обломков Фото: ГСЧС Киева Последствия ракетного удара возле станции метро "Лукьяновская" в Киеве Фото: ГСЧС Киева

Сотрудники ГСЧС Украины завершили спасательные работы вечером 18 января, по последним данным известно о трех погибших и трех пострадавших.

Глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко сообщал, что в результате баллистической атаки на Киев погибли двое мужчин 43-х и 25-ти лет и 41-летняя женщина. В офисе Генпрокурора уточняли, что погибли охранник заведения питания и мужчина и женщина, находившиеся в микроавтобусе рядом. Жители отмечали, что взрывы в столице прогремели еще до объявления тревоги.

Напомним, начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат докладывал, что утром 18 января одну из двух направленных на столицу баллистических ракет сбили на небольшой высоте, что привело к значительным разрушениям.