Російські БПЛА вночі атакували Київщину: загинули троє людей, зруйновано будинки (фото, відео)

У Фастівському районі через падіння уламків загинув 36-річний чоловік. Чоловік 26 років отримав опіки верхніх дихальних шляхів. Також є загиблі у Броварах.

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Внаслідок обстрілу України в ніч на 24 січня через падіння уламків ворожих дронів у Київській області загинули троє людей та одна отримала поранення, повідомили в Національній поліції України.

За даними правоохоронців станом на 7:30, в одному з районів області уламками пошкоджено 11 квартир багатоповерхового будинку. В ще одному районі уламки цілі пошкодили 8 приватних будинків, три автомобілі, господарську споруду та магазин.

Про те, що уламки ворожих безпілотників спричинили руйнування та пожежу у приватному будинку та в десятиповерхівці у двох населених пунктах області, повідомив тимчасово виконуючий обов'язки голови Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник.

"Загиблого виявлено на пожежі приватного будинку внаслідок падіння уламків збитої цілі. Наразі загоряння ліквідовано. Другий загиблий – 36-річний чоловік в іншому населеному пункті, де пошкоджено житловий 10-поверховий будинок", — розповів т.в.о. голови Київської ОДА.

Співробітники ДСНС проводять рятувальну операцію на Фастівщині Фото: ДСНС Рятувальники ліквідують наслідки атаки БПЛА на Фастівщині Фото: ДСНС

Ще дві людини були травмовані та звернулися по допомогу до лікарів. Жінка 38 років отримала гостру реакцію на стрес, а у 26-річного чоловіка через пожежу сталися поверхневі опіки верхніх дихальних шляхів.

Списки потерпілих уточнюються.

"Пожежу ліквідовано. Наразі поблизу із пошкодженою багатоповерхівкою у школі працює пункт незламності для мешканців. На місці також організовано намет із водою та гарячими напоями, з людьми працюють психологи", — розповів Микола Калашник.

У ДСНС України розповіли, що уламки дрона влучили у десятиповерховий будинок та зруйнували квартири на шостому й сьомому поверхах. Зайнялася пожежа, з будівлі евакуювали 150 мешканців. Співробітники ДСНС врятували пораненого чоловіка з шостого поверху та звільнили заблоковану жінку на дев'ятому.

Загиблий унаслідок атаки чоловік був 1988 року народження.

ДСНС проводять рятувальну операцію н після падіння уламків БПЛА у Київській області Фото: ДСНС Уламки збитого дрона спричинили руйнування у багатоквартирному будинку у Фастівському районі Фото: ДСНС

Ще один житловий будинок уламки ворожого БПЛА зруйнували у Броварах. Пожежа розповсюдилася на площу 120 квадратних метрів, рятувальники ліквідували вогонь о 04:14. Загинув мешканець приватного будинку 1966 року народження, тривали пошуки його дружини 1965 р.н.

Міський голова Броварів Ігор Сапожко також повідомив про одну загиблу внаслідок атаки людину. Уламки збитої цілі пошкодили 10 будинків, рятувальники ліквідують наслідки.

У Броварах падіння уламків спричинило руйнування і пожежу в житловому будинку Фото: Telegram / Mykola Kalashnyk

Обстріл України 24 січня

У Повітряних силах Збройних сил України в ніч з 23 на 24 січня повідомляли про рух ударних ворожих безпілотників з північного напрямку. Групу БПЛА фіксували в районі Києва о 3:14.

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив про збиття чотирьох російських безпілотників в області. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв і постраждалих. В одному з сіл уламки цілі пошкодили житловий будинок.

Нагадаємо, в ніч на 23 січня РФ обстріляла Запоріжжя чотирма балістичними ракетами. Загинув 47-річний чоловік, були поранені 25 людей, серед них — двомісячне немовля та четверо рятувальників. Дві атаки були спрямовані на енергетичний об'єкт, внаслідок влучань понад 20 тис. абонентів залишилися без електроенергії, 17 тисяч — без теплопостачання.