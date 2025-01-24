Российские БПЛА ночью атаковали Киевскую область: погибли три человека, разрушены дома (фото, видео)

В Фастовском районе из-за падения обломков погиб 36-летний мужчина. Мужчина 26 лет получил ожоги верхних дыхательных путей. Также есть погибшие в Броварах.

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В результате обстрелов Украины в ночь на 24 января из-за падения обломков вражеских дронов в Киевской области погибли три человека и один получил ранения, сообщили в Национальной полиции Украины.

По данным правоохранителей по состоянию на 7:30, в одном из районов области обломками повреждены 11 квартир многоэтажного дома. В еще одном районе обломки цели повредили 8 частных домов, три автомобиля, хозяйственную постройку и магазин.

О том, что обломки вражеских беспилотников вызвали разрушения и пожар в частном доме и в десятиэтажке в двух населенных пунктах области, сообщил временно исполняющий обязанности председателя Киевской областной государственной администрации Николай Калашник.

"Погибший обнаружен на пожаре частного дома в результате падения обломков сбитой цели. Сейчас возгорание ликвидировано. Второй погибший — 36-летний мужчина в другом населенном пункте, где поврежден жилой 10-этажный дом", — рассказал и.о. председателя Киевской ОГА.

Сотрудники ГСЧС проводят спасательную операцию на Фастовщине Фото: ГСЧС Спасатели ликвидируют последствия атаки БПЛА на Фастовщине Фото: ГСЧС

Еще два человека были травмированы и обратились за помощью к врачам. Женщина 38 лет получила острую реакцию на стресс, а у 26-летнего мужчины из-за пожара произошли поверхностные ожоги верхних дыхательных путей.

Списки пострадавших уточняются.

"Пожар ликвидирован. Сейчас вблизи с поврежденной многоэтажкой в школе работает пункт несокрушимости для жителей. На месте также организована палатка с водой и горячими напитками, с людьми работают психологи", — рассказал Николай Калашник.

В ГСЧС Украины рассказали, что обломки дрона попали в десятиэтажный дом и разрушили квартиры на шестом и седьмом этажах. Загорелся пожар, из здания эвакуировали 150 жителей. Сотрудники ГСЧС спасли раненого мужчину с шестого этажа и освободили заблокированную женщину на девятом.

Погибший в результате атаки мужчина был 1988 года рождения.

ГСЧС проводят спасательную операцию после падения обломков БПЛА в Киевской области Фото: ГСЧС Обломки сбитого дрона вызвали разрушения в многоквартирном доме в Фастовском районе Фото: ГСЧС

Еще один жилой дом обломки вражеского БПЛА разрушили в Броварах. Пожар распространился на площадь 120 квадратных метров, спасатели ликвидировали огонь в 04:14. Погиб житель частного дома 1966 года рождения, продолжались поиски его жены 1965 г.р.

Городской голова Броваров Игорь Сапожко также сообщил об одном погибшем в результате атаки человеке. Обломки сбитой цели повредили 10 домов, спасатели ликвидируют последствия.

В Броварах падение обломков привело к разрушению и пожару в жилом доме Фото: Telegram / Mykola Kalashnyk

Обстрел Украины 24 января

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины в ночь с 23 на 24 января сообщали о движении ударных вражеских беспилотников с северного направления. Группу БПЛА фиксировали в районе Киева в 3:14.

Председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил о сбитии четырех российских беспилотников в области. По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших. В одном из сел обломки цели повредили жилой дом.

Напомним, в ночь на 23 января РФ обстреляла Запорожье четырьмя баллистическими ракетами. Погиб 47-летний мужчина, были ранены 25 человек, среди них — двухмесячный младенец и четверо спасателей. Две атаки были направлены на энергетический объект, в результате попаданий более 20 тыс. абонентов остались без электроэнергии, 17 тысяч — без теплоснабжения.