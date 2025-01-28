"Хочуть створити колонію": у Кремлі прокоментували сторічну угоду між Україною та Британією

Помічник Путіна Микола Патрушев звинувачує Велику Британію у прагненні "заявити про права на судноплавство" в Азовському морі, яке Росія вважає своїм внутрішнім.

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У Кремлі назвали угоду про партнерство на 100 років яку президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підписали у Києві 16 січня, намаганням Лондона "створити нову колонію". Про це заявив помічник президента РФ і голова Морської колегії Росії Микола Патрушев в інтерв'ю пропагандистській "Російській газеті".

Патрушев стверджує, що Велика Британія має на меті створити на території України "нову колонію" та узаконити перебування своїх військових інструкторів, а також наростити військово-морську присутність у Чорному та Балтійському морях і "безцеремонно заявити про права на судноплавство англійських кораблів у Азовському морі", яке РФ вважає своїм внутрішнім морем після окупації українських територій.

Угоду Великої Британії з Україною помічник президента країни-агресора порівняв із "найманням на службу піратів".

"Згадайте, як Англія століттями цинічно вела завоювання за допомогою піратів, поетично називаючи їх корсарами. Англійська корона заплющувала очі на мародерство, грабежі та насильство цивільного населення заради розширення свого впливу у світі. Піратська і колоніальна політика англосаксів триває і до теперішнього часу", — заявив Патрушев.

Сторічна угода між Україною та Британією: що насправді передбачає

Документ усього містить 12 статей. У них оговорено побудову партнерства у сфері морської безпеки в Балтійському, Чорному та Азовському морях, стримуванні російської агресії, зміцнення обороноздатності, досягнення консенсусу щодо членства України в НАТО. Також сторони домовилися про запуск нової схеми перевірки зерна, щоб відстежувати вкрадене росіянами з українських окупованих територій збіжжя, а Велика Британія закріпила свою позицію як пріоритетний партнер України у сферах енергетики, видобутку критично важливих корисних копалин і виробництві "зеленої" сталі.

Нагадаємо, 28 січня народна депутатка від "Слуги народу" Марія Мезенцева-Федоренко допустила, що указ президента України про заборону переговорів із Путіним може бути скасований або переглянутий, "якщо потребуватиме ситуація".

Також 28 січня американський журналіст Такер Карлсон заявив, що адміністрація попереднього президента США Джо Байдена намагалася вбити Путіна.