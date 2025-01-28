"Хотят создать колонию": в Кремле прокомментировали столетнее соглашение между Украиной и Британией

Помощник Путина Николай Патрушев обвиняет Великобританию в стремлении "заявить о правах на судоходство" в Азовском море, которое Россия считает своим внутренним.

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В Кремле назвали соглашение о партнерстве на 100 лет, которое президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали в Киеве 16 января, попыткой Лондона "создать новую колонию". Об этом заявил помощник президента РФ и председатель Морской коллегии России Николай Патрушев в интервью пропагандистской "Российской газете".

Патрушев утверждает, что Великобритания имеет целью создать на территории Украины "новую колонию" и узаконить пребывание своих военных инструкторов, а также нарастить военно-морское присутствие в Черном и Балтийском морях и "бесцеремонно заявить о правах на судоходство английских кораблей в Азовском море", которое РФ считает своим внутренним морем после оккупации украинских территорий.

Соглашение Великобритании с Украиной помощник президента страны-агрессора сравнил с "наймом на службу пиратов".

"Вспомните, как Англия веками цинично вела завоевания с помощью пиратов, поэтично называя их корсарами. Английская корона закрывала глаза на мародерство, грабежи и насилие гражданского населения ради расширения своего влияния в мире. Пиратская и колониальная политика англосаксов продолжается и до настоящего времени", — заявил Патрушев.

Стороннее соглашение между Украиной и Британией: что на самом деле предусматривает

Документ всего содержит 12 статей. В них оговорено построение партнерства в сфере морской безопасности в Балтийском, Черном и Азовском морях, сдерживании российской агрессии, укреплении обороноспособности, достижении консенсуса относительно членства Украины в НАТО. Также стороны договорились о запуске новой схемы проверки зерна, чтобы отслеживать украденное россиянами с украинских оккупированных территорий зерно, а Великобритания закрепила свою позицию как приоритетный партнер Украины в сферах энергетики, добычи критически важных полезных ископаемых и производстве "зеленой" стали.

Напомним, 28 января народный депутат от "Слуги народа" Мария Мезенцева-Федоренко допустила, что указ президента Украины о запрете переговоров с Путиным может быть отменен или пересмотрен, "если потребует ситуация".

Также 28 января американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация предыдущего президента США Джо Байдена пыталась убить Путина.