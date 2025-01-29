На додачу до 90 ракет Україна, можливо, отримає цілу батарею Patriot від Ізраїлю, — журналіст

За даними журналіста Колбі Бедвора, одна ізраїльська батарея Patriot вирушає до США для модернізації та надалі може бути передана Україні.

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Крім 90 ракет Україна може отримати батарею Patriot, передану Ізраїлем США для оновлення. Про це в соцмережі Х повідомив політичний оглядач Колбі Бедвор, який спеціалізується на питаннях постачаннях зі США в Україну.

"Одну ізраїльську батарею Patriot відправляють у США для модернізації, її згодом можуть передати Україні. Запізнілий крок від [прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна] Нетаньягу з огляду на розвиток російсько-іранського співробітництва", — ідеться в публікації.

Повідомлення про можливе постачання системи Patriot з Ізраїлю

Ізраїль передає Україні зброю: що відомо

Нагадаємо, що 29 січня стало відомо, що США перекидають в Україну велику партію ракет для ЗРК Patriot з Ізраїлю. За даними журналістів, це найбільше постачання зброї з Ізраїлю Україні за час повномасштабного вторгнення.

Раніше повідомлялося, що, за інформацією OSINT-аналітиків, Тель-Авів відправив Україні зброю, захоплену в Лівані. А за відомостями Jerusalem Post, ініціатива виходила від заступника міністра закордонних справ Ізраїлю Шаррен Хаскель.

Також повідомлялося, що 23 січня було зафіксовано маршрут американського транспортного літака Boeing C-17 Globemaster III, який з Ізраїлю попрямував на базу військової допомоги в Польщі. Він міг перевозити стрілецьку зброю, бомби, гранати, гранатомети, боєприпаси та, можливо, Patriot.