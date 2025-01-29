В довесок к 90 ракетам Украина, возможно, получит целую батарею Patriot от Израиля, — журналист

По данным журналиста Колби Бэдвора, одна израильская батарея Patriot отправляется в США для модернизации и в дальнейшем может быть передана Украине.

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Кроме 90 ракет Украина может получить батарею Patriot, переданную Израилем США для обновления. Об этом в соцсети Х сообщил политический обозреватель Колби Бэдвор, специализирующийся в вопросах поставок из США в Украину.

"Одна израильская батарея Patriot отправляется в США для модернизации и может быть впоследствии передана Украине. Запоздалый шаг от [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху, учитывая развитие российско-иранского сотрудничества", — говорится в публикации.

Сообщение о возможной поставке ситемы Patriot из Израиля

Израиль передает Украине оружие: что известно

Напомним, что 29 января стало известно, что США перебрасывают в Украину крупную партию ракет для ЗРК Patriot из Израиля. По данным журналистов, это крупнейшая поставка оружия из Израиля Украине за время полномасштабного вторжения.

Ранее сообщалось, что, по информации OSINT-аналитиков, Тель-Авив отправил Украине оружие, захваченное в Ливане. А по сведениям Jerusalem Post, инициатива исходила от замминистра иностранных дел Израиля Шаррен Хаскель.

Также сообщалось, что 23 января был зафиксирован маршрут американского транспортного самолета Boeing C-17 Globemaster III, который из Израиля направился на базу военной помощи в Польше. Он мог перевозить стрелковое оружие, бомбы, гранаты, гранатометы, боеприпасы и, возможно, Patriot.