Протокол та розписка: юрист пояснив, коли працівники ТЦК можуть забрати обліковий документ
У законодавстві немає прямих норм, які дозволяють працівникам ТЦК вилучати військово-облікові документи. Утім, як наголосив юрист Дмитро Франчук, їх можуть узяти для звірки даних, що все одно має бути оформлено відповідним чином.
Працівники територіальних центрів комплектації (ТЦК) можуть вилучати військово-облікові документи військовозобов'язаних громадян, але виключно у випадках, які регулюється законодавством. Про це в коментарі РБК-Україна розповів юрист Дмитро Франчук.Важливо
Вилучати документи співробітники "військкоматів" можуть у разі вручення повістки, для звірки облікових даних та для внесення змін до військово-облікового документа. Причому, наголосив юрист, таке вилучення повинно бути відповідно оформлено під протокол з причинами "конфіскації", а військовозобов'язаний має отримати про це розписку, оскільки законодавство не містить прямої норми, яка б дозволяла працівникам ТЦК вилучати військово-облікові документи у військовозобов'язаних.
Якщо ж працівники ТЦК не надають юридичного обґрунтування своїх дій, відмовляються надати протокол, то військовозобов'язаний громадянин має право зафіксувати це на відео та залишити свій документ у себе.
Юрист також наголосив, що варто завжди зберігати копію військово-облікового документа.
Фокус писав, що законом встановлена низка обставин, за яких чоловіки можуть не приходити у ТЦК попри повістку, та не отримають покарання за це.
Нагадаємо, що наявність відстрочки від мобілізації та бронювання не звільняє особу від обов'язку прибути до районного територіального центру комплектування та підтримки. В разі ігнорування повістки людину можуть притягнути до адміністративної відповідальності.