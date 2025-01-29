Протокол та розписка: юрист пояснив, коли працівники ТЦК можуть забрати обліковий документ

У законодавстві немає прямих норм, які дозволяють працівникам ТЦК вилучати військово-облікові документи. Утім, як наголосив юрист Дмитро Франчук, їх можуть узяти для звірки даних, що все одно має бути оформлено відповідним чином.

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Працівники територіальних центрів комплектації (ТЦК) можуть вилучати військово-облікові документи військовозобов'язаних громадян, але виключно у випадках, які регулюється законодавством. Про це в коментарі РБК-Україна розповів юрист Дмитро Франчук.

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Вилучати документи співробітники "військкоматів" можуть у разі вручення повістки, для звірки облікових даних та для внесення змін до військово-облікового документа. Причому, наголосив юрист, таке вилучення повинно бути відповідно оформлено під протокол з причинами "конфіскації", а військовозобов'язаний має отримати про це розписку, оскільки законодавство не містить прямої норми, яка б дозволяла працівникам ТЦК вилучати військово-облікові документи у військовозобов'язаних.

Якщо ж працівники ТЦК не надають юридичного обґрунтування своїх дій, відмовляються надати протокол, то військовозобов'язаний громадянин має право зафіксувати це на відео та залишити свій документ у себе.

Юрист також наголосив, що варто завжди зберігати копію військово-облікового документа.

Фокус писав, що законом встановлена низка обставин, за яких чоловіки можуть не приходити у ТЦК попри повістку, та не отримають покарання за це.

Нагадаємо, що наявність відстрочки від мобілізації та бронювання не звільняє особу від обов'язку прибути до районного територіального центру комплектування та підтримки. В разі ігнорування повістки людину можуть притягнути до адміністративної відповідальності.