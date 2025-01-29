Протокол и расписка: юрист объяснил, когда работники ТЦК могут забрать учетный документ
В законодательстве нет прямых норм, которые позволяют работникам ТЦК изымать военно-учетные документы. Впрочем, как отметил юрист Дмитрий Франчук, их могут взять для сверки данных, что все равно должно быть оформлено соответствующим образом.
Работники территориальных центров комплектации (ТЦК) могут изымать военно-учетные документы военнообязанных граждан, но исключительно в случаях, которые регулируется законодательством. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал юрист Дмитрий Франчук.Важно
Изымать документы сотрудники "военкоматов" могут в случае вручения повестки, для сверки учетных данных и для внесения изменений в военно-учетный документ. Причем, подчеркнул юрист, такое изъятие должно быть соответственно оформлено под протокол с причинами "конфискации", а военнообязанный должен получить об этом расписку, поскольку законодательство не содержит прямой нормы, которая бы позволяла работникам ТЦК изымать военно-учетные документы у военнообязанных.
Если же работники ТЦК не предоставляют юридического обоснования своих действий, отказываются предоставить протокол, то военнообязанный гражданин имеет право зафиксировать это на видео и оставить свой документ у себя.
Кроме того юрист также отметил, что следует всегда хранить копию военно-учетного документа.
Фокус писал, что законом установлен ряд обстоятельств, при которых мужчины могут не приходить в ТЦК несмотря на повестку, и не получат наказания за это.
Напомним, что наличие отсрочки от мобилизации и бронирования не освобождает лицо от обязанности прибыть в районный территориальный центр комплектования и поддержки. В случае игнорирования повестки человека могут привлечь к административной ответственности.